Mladí čašníci na horor v centre Bratislavy len tak ľahko nezabudnú: Išlo o život, lietali nože!

Mysleli si, že je po nich. V otvorenom rozhovore pre Nový Čas prehovorili očití svedkovia brutálneho vyčíňania zahraničných chuligánov.

Mladí čašníci Janka (19) a Marek (21) detailne opísali, čo sa vlastne v stredu večer na Ventúrskej ulici stalo.

Ako k celému incidentu došlo?

Už od obeda tu na Ventúrskej sedela partia Bulharov. Počas dňa popíjali a zabávali sa. Večer na nich zrazu z ničoho nič vyletela asi 70-členná skupina so stoličkami a fľaškami. Buchla petarda, ulicou prešla tlaková vlna a začali sa mlátiť. Bez milosti hádzali aj slzný plyn. Lietali stoličky, stoly, dáždniky, fľaše, dokonca aj koreničky. Proste čisté šialenstvo.

Bola tam nejaká provokácia z jednej alebo druhej strany?

Zrejme nie, celé to vyzeralo byť dopredu dohodnuté.

Báli ste sa o život?

Prvých 10 minút to bolo fajn, pretože sa sústredili len na bitku medzi sebou. Potom ale začali hádzať slzáky aj do podnikov. Vyrazili nám dvere a začali brať všetko, čo videli. Pokradli aj kabelky či iné cennosti. Báli sme sa, to je jasné. Kolegyňa sa len bez slova klepala pri stole. Keď výtržníci začali vyčíňať aj v podniku, myslela si, že je po nej. Hádzali tu petardy, dymovnice a dokonca aj nožíky. Sú rozhádzané všade po zemi. Všetci normálni ľudia v obave o svoj život okamžite utekali preč. Bolo to ako na vojne.

Ako dlho trvalo, kým dorazila na miesto činu polícia?

Približne 15 minút. Keď chuligáni začuli sirény, snažili sa skryť v okolitých bytoch hore nad podnikmi, kde boli ubytovaní. Ťažkoodenci ich odtiaľ vyťahovali so psami. Vychádzali celí krvaví. Ostatní bitkári sa rozutekali kade ľahšie. Niektorí sa dokonca tvárili, že sú normálni turisti.

Bulhari sa podľa svedkov správali slušne Otvoriť galériu Holandský turista Frank Zdroj: anc

Podobne, ako slovenská partia oslavujúca narodeniny, aj ďalší svedkovia tvrdia, že bitku vyprovokovali poľskí chuligáni z Cracovie.

Holandský turista Frank celý incident nakrúcal aj na video: „Bulhari síce vyspevovali a boli hluční, ale keď prišli policajti a upozornili ich, tak sa stíšili. Potom zdola Ventúrskej nabehlo asi 100 poľských chuligánov. Najskôr boli odpálené dve silné petardy a hneď za petardami nabehli chlapi, ktorí sa pustili do rozbíjania. Stoličkami v presile napadli Bulharov. Tí sa ale bránili veľmi dobre. Ja som sa ukryl v reštaurácii, kde som strávil hodinu.“