To vážne takto žijú dnes ľudia v manželstve? Slová Slovenky nútia zamyslieť sa

Oddelené financie a preratúvanie si každého spoločného nákupu do posledného eura.

Žijú takto dnešní manželia? Slovenka na Priznaniach žien na Facebooku vyjadrila rozhorčenie nad gazdovaním manželov "súčasnosti".

"Neviem pochopiť dnešné manželstvá, keď si každý z manželov platí sám... Delia sa na nájomnom, na strave, na všetkom. To aj o peniaze na dieťa sa delíte? Som vydatá 31 rokov a od začiatku manželstva sme všetky peniaze hádzali do jedného šuflíka a gazdovali. Prišli bankové účty a máme jeden a naďalej gazdujeme. Nikdy sme s peniazmi nemali problém. Dnes len čítam, ako kde kto zaplatil a ako muž vyčíta žene, že sedí na materskej a on musí robiť. Smutná doba, ktorá sa meria na peniaze. To sa aj sila lásky a spoločného života dá premeniť na peniaze" zamýšľa sa nad témou spoločných financií manželov.

Čo si o tom myslia Slováci?

"Ste vydatá 31 rokov, preto máte spoločné peniaze a nechápete dnešné moderné vzťahy, ktoré sa dokážu rozpadnúť aj pri malom probléme za mesiac bez silného puta, bez dôvery, bez istoty v budúcnosti, občas vlastne aj bez lásky. Tí ktorí majú potrebu vlastniť rozdielne účty podľa mňa nemajú istotu vo vlastnom vzťahu a nechávajú si zadné dvierka. Alebo iba, čo ak... Nevravím, že sa tomu nesnažím porozumieť, ale pre mňa je spoločná domácnosť a spoločný účet normálny bez ohľadu na to kto koľko zarába a kto koľko minie, samozrejme nie na hlúposti," napísal Gabriel.

"Moji rodičia žijú spolu vyše 60 rokov a mali stále spoločné financie a spoločne o nich rozhodovali. Myslím, že im to funguje dodnes dobre, nikdy netrpeli núdzou, aj keď ich zárobky neboli veľké," vyjadrila svoj názor Eva.

"Keď ste 31 rokov vydatá, je jasné, že to nepochopíte. V dnešnej dobe nikdy neviete, kedy vám chlap začne vykrikovať, ako vás musel počas materskej živiť," napísala Martina.

"Neviem si to ani predstaviť, handrkovať sa, kto čo zaplatí, máme spoločný život, spoločnú kasu, v dobrom aj v zlom, hotovo," píše Jana.

"Kde nie je kasa spoločná, tak tam nemôže byť ani láska úprimná," napísal básnicky Miro.