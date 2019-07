Topmodelka Sklenaříková priznala obavy o manželstvo: Pôrod dcéry Ninky všetko zmenil

Veľké obavy o vzťah! Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková (47) sa pred piatimi rokmi vydala za marocko-francúzskeho podnikateľa Arama Ohaniana (64).

Dvojica sa minulé leto dočkala vytúženého dieťatka, ktoré im však okrem bezhraničnej radosti a lásky prinieslo aj nečakaný strach. Ako kráska priznala, milovaná dcérka Nina poriadne zamiešala karty v ich manželstve.

Sklenaříková dlhé roky túžila stať sa mamou a nedarilo sa jej to ani prostredníctvom umelého oplodnenia. Tento veľký sen sa jej splnil až minulý rok v auguste. Prvorodená dcérka Nina zmenila doterajší život topmodelky už príchodom na svet. „Najprv ma to trochu vystrašilo, Nina v mojom srdci zaujala veľké miesto. Veľa sme o tom hovorili s Aramom, pretože vieme, že musíme byť ostražití,“ priznala Adriana v rozhovore pre francúzsky časopis Nous Deux.

Zároveň dodala, že si dáva veľký pozor na to, aby nezanedbávala svoju ženskosť v prospech materstva. „Som veľmi opatrná, aby som sa nezablokovala do úlohy matky. V konečnom dôsledku si myslím, že nás to ešte viac zblížilo. Medzi nami dvoma bola dokonalá harmónia a teraz je medzi nami troma. Vždy som bola toho názoru, že dieťa by malo byť symbolom lásky, ktorú mám pre svojho manžela. A Nina sa tak podobá na Arama, že mám pocit, že mám doma miniatúru môjho muža,“ dodala s úsmevom dlhonohá kráska, ktorá žije s rodinkou v Monaku.

Od svojej dcérky sa nepohne ani na krok. „Ninka je dobré dieťatko, a keďže platí, že Adriana nechce žiadnu pestúnku, aby si chvíle s dcérkou čo najviac užívala, nosí ju všade so sebou,“ prezradil nedávno Novému Času Sklenaříkovej manažér Miro Šimonič.