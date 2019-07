Gott odhalil temnú pravdu až nemeckému denníku: Keby sa to stalo skôr, som už mŕtvy

Český slávik Karel Gott má za sebou úspešný boj s rakovinou lymfatických uzlín.

Jeho zdravotný stav po krutej diagnóze úzkostlivo sledovalo celé Česko a Slovensko. Gott teraz oslavuje 80. narodeniny a ako si všimol český Blesk, poskytol pri tejto príležitosti veľký rozhovor pre nemecký denník Stern. A vyriekol mrazivú pravdu, o ktorej v jeho domovine nikto netušil.

,,Lekár mi povedal, že keby som ochorel ešte o 15 rokov skôr, už by som bol mŕtvy,“ odhalil spevák. Zachrániť ho mala práve moderná medicína a chémia, ktorá sa za poslednú dekádu výrazne zdokonalila. Že u neho choroba neprepukla skôr, mu zachránilo život. V októbri 2015 sa maestrovi náhle priťažilo a vyšetrenia v nemocnici viedli až k tomu, že mu diagnostikovali zákernú rakovinu.

Pre Blesk už dávnejšie priznal, že to bol boj, o ktorom vedel, že sa mu môže stať osudným. „Nerobil som si veľké nádeje. Pán profesor, ktorý ma liečil, mi naznačil - a povedal to aj mojej žene - aby sme rátali so všetkým. Keď ma potom vyliečili, ukázali mi prvé snímky, ktoré boli úplne čierne, i ďalšie, kde sa to postupne sťahovalo, až to zmizlo úplne. Považovali to za zázrak,“ povedal Gott.

Maestra doteraz trápi oslabená imunita či opakujúce sa zápaly dýchacích ciest. Nedávno sa tiež prevalilo, že má problémy so sluchom.