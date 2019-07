Volkswagen zastavil výrobu legendárneho modelu: Chrobák končí po 81 rokoch

Z výrobnej linky mexického závodu Volks­wagenu zišiel posledný Beetle. Legendárny Chrobák tak ukončil výrobu po 81 rokoch. Jeho prvý model patrí k najrozšírenejším autám na svete.

Volkswagen znamená ľudové vozidlo. Tento pojem zaviedol nacistický diktátor Adolf Hitler, no koncepcia lacného auta dostupného pre masy existovala už dlhšie. Aj konštruktér Ferdinand Porsche sa inšpiroval inými projektmi.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V roku 1938 postavili nový závod aj mesto pre svojich zamestnancov, z ktorého je dnešný Wolfsburg. Čoskoro po spustení výroby sa však začala vojna a namiesto civilných áut vznikali na rovnakom podvozku vozidlá pre armádu. Po vojne začali lacné ľudové auto vyrábať znovu. Uvoľnené 60. roky priniesli jeho rozšírenie aj v USA, kde ho obľubovali hippies. Okrem Nemecka ho potom vyrábali aj v Brazílii, Mexiku, Austrálii a Juhoafrickej republike. Prvý model sa vyrábal až do roku 2003 a vzniklo ich viac ako 21,5 milióna.

Od roku 1997 do roku 2011 sa vyrábal New Beet­le. Nový Chrobák však popularitu predchodcu nezískal. V roku 2011 vznikla ďalšia generácia, ktorej výrobu teraz ukončili v mexickom závode v Puebla City. Posledný vyrobený kus putoval rovno do múzea. Podľa predstaviteľov Volkswagenu už žiadneho ďalšieho Chrobáka vyrábať nebudú.

Okopíroval československú Tatru

Otvoriť galériu Tatra 97 Zdroj: ČTK Ferdinand Porsche sa pri vývoji Chrobáka inšpiroval prácou iných konštruktérov. Jedným z nich bol Maďar Béla Barényi, ktorý za použitie svojich projektov uspel so žalobou v roku 1955. Porsche okrem maďarského projektu „odpisoval“ aj od existujúceho auta z Československa – Tatry 97. Použil rovnakú koncepciu vzduchom chladeného motora vzadu a pri jednom z prototypov aj rovnakú aerodynamickú koncepciu so splývajúcou zadnou časťou a zakrytými zadnými kolesami.

Tatra sa začala sporiť ešte pred vojnou, ale po obsadení Československa Hitler žalobu zatrhol a výrobu Tatry 97 zastavil. Po vojne Tatra spor obnovila a nakoniec uspela. Volkswagen v 60. rokoch zaplatil kompenzáciu 3 milióny mariek, čo je dnešných 5,7 mil. eur.