Trojica filmárov z Južnej Kórey si zobrala na mušku Slovensko: Prekvapí vás, čo všetko už vyskúšali

Niečo ich potešilo, iné zaskočilo! Traja kórejskí filmári brázdia Európou a v týchto dňoch zablúdili rovno do srdca Slovenska.

Nakrúcajú tu totiž cestopisný seriál pre najväčšiu juhokórejskú televíziu. Program trojice, spomedzi ktorej je najväčšou hviezdou operný spevák Ko Heejon, je skutočne nabitý. Partička odštartovala svoju púť po Slovensku folklórnym festivalom vo Východnej, pokračovala plavbou plťami po Dunajci v Červenom Kláštore či „špacírkou“ po Skalnatom plese.

Juhokórejskí turisti strednú Európu milujú po tom, ako sa seriál pre ich domácu televíziu nakrúcal v stovežatej Prahe. Zamilovali si ju natoľko, že sa tam desiatky mladých párov rozhodli aj zosobášiť. V týchto dňoch zase traja ich filmári brázdia Slovenskom. Zostavu tvorí kameraman a režisér dokumentu Choi Keyongseonn, producent a pomocný kameraman Kim Jongtan, tvárou celého projektu je populárny operný spevák Ko Heejon.

Kontakt so Slovákmi im sprostredkúva sympatická tlmočníčka Lucia. Svoj pobyt u nás odštartovali na Folklórnom festivale vo Východnej, kde ich okrem krojov a tradičnej gastronómie najviac upútala vyše tri metre dlhá pastierska fujara trombita. „Neverili, že sa dá na tom hrať. Hudobníci im to museli predviesť a podrobne opísať, o aký nástroj ide. Dozvedela som sa, že slúžil hlavne na komunikáciu medzi pastiermi, lebo jeho hrubý zvuk sa niesol ďaleko po horách,“ prezradila Lucia.

Testovali makovníky

Kórejských filmárov vo Východnej zaujali aj „tetky“ z Dohnian pri Púchove. Ponúkli ich makovníkom, zanôtili im a vysvetlili význam nášho kroja. Ich ďalšou zastávkou bol Vlkolínec pri Ružomberku. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1993, trojicu prekvapila. „Milo ich šokovalo, že tam normálne žijú ľudia, s ktorými sa mohli porozprávať,“ pokračuje Lucia. V utorok sa vybrali na plte na Dunajci.

Tamojšia atrakcia však filmárom skrížila plány. „Bola to nádhera. No netušili sme, že sa poplavíme viac ako dve hodiny. Trochu nám to narušilo časový harmonogram, ale stálo to za to,“ vysvetlila. Partička má ešte plán. „Chceli by sme ešte zažiť pravý ovčí salaš s dojením a výrobou syra. Čaká nás bača pod Kriváňom,“ dodala. Zostrihaný program o Slovensku odvysielajú v juhokórejskej televízii už v auguste.