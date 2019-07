Ich sen sa stal skutočnosťou: Tínedžeri postavili lietadlo, s ktorým preleteli 12-tisíc kilometrov

V Egypte úspešne pristálo lietadlo, ktoré postavilo 20 juhoafrických tínedžerov.

Štvormiestny stroj vyštartoval pred troma týždňami z Kapského Mesta a na svojej 12-tisíc kilometrov dlhej ceste absolvoval medzipristátia v Namíbii, Malawi, Etiópii, Zanzibare, Tanzánii a Ugande.

Tínedžeri rôzneho pôvodu a z rôzneho prostredia postavili Sling 4 za tri týždne z dielov, ktoré vyrobili v juhoafrickej Airplane Factory. Pod vedením skupiny skúsených inžinierov a v kontrolovanom prostredí pritom museli, okrem iného, pospájať aj tisícky malých súčiastok.

Tínedžerov, ktorí na miestach medzipristátí viedli motivačné prednášky pre rovesníkov, počas letu sprevádzalo druhé lietadlo Sling 4 s profesionálnymi pilotmi.

Zakladateľka projektu U-Dream Global, 17-ročná pilotka Megan Werner, je úspechom nadšená. "Zmyslom tejto iniciatívy je ukázať Afrike, že ak sa pre niečo rozhodnete, všetko je možné," skonštatovala Megan, ktorá ako jedna zo šiestich členov skupiny získala pilotnú licenciu. Práve táto šestka sa následne striedala pri pilotovaní.

Let sa pritom neobišiel bez komplikácií. V etiópskom hlavnom meste Addis Abeba mali problémy s dotankovaním. "Keď sme sa k nemu konečne dostali, sprievodnému lietadlu začalo unikať palivo, takže nemohli letieť s nami, a ostali sme len dvaja - Driaan van den Heever, a ja," opísala Megan s tým, že tiež mali obavy z letu ponad Sudán, kde sú nepokoje.

Posledná časť cesty, z Addis Abeby cez Asuán do Káhiry, tak skutočne otestovala odvahu mladých letcov. "Driaan van den Heever a ja sme 10 hodín leteli sami, bez sprievodného lietadla, len dvaja tínedžeri bez podpory," priblížila Megan. Keď boli asi hodinu v egyptskom vzdušnom priestore, narazili na problém s jedným z avionických systémov, takže sa miesto plánovaného pristátia na medzinárodnom letisku v Káhire rozhodli zosadnúť na najbližšom domácom letisku.

"Spôsobilo to menšie zmätky, ale bolo to v záujme bezpečnosti," skonštatoval Meganin otec, komerčný pilot Des Werner. "Nakoniec to bol len uvoľnený spoj, ktorý dokázali opraviť, ale trošku dlhšie trval byrokratický proces, pretože museli vyplniť správu," doplnil. "Keď sme pristáli v Egypte, chceli nás zatknúť, vziať nám pasy a licencie, no našťastie, po asi štyroch hodinách, sa všetko vyriešilo, mohli sme ešte trochu dotankovať a pokračovali sme do Asuánu. Potom sme leteli z Asuánu do Káhiry. Pristáť tu bol skutočne úžasný pocit," uzavrela s nadšením Megan.