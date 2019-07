Slovan čaká ostrý štart sezóny: Nové Tehelné pole zažije európsku premiéru

Ostrým štartom v Lige majstrov 2019/2020 vstúpia futbalisti majstrovského Slovana Bratislava do novej sezóny. V stredu na Tehelnom poli sa v prvom zápase 1. predkola skonfrontujú so šampiónom Čiernej Hory Sutjeskou Nikšič (20.15 h.), odveta je na programe v stredu 17. júla v Nikšiči.

Tréner "belasých" Martin Ševela pred dôležitým vstupom do súťaže deklaroval, že jeho mužstvo je po kvalitnej príprave naladené na dosiahnutie stanoveného cieľa - prejsť cez súpera do 2. predkola, kde by bol ďalším súperom 9-násobného majstra SR cyperský APOEL Nikózia.

Slovan disponuje stabilizovaným kádrom, keďže cez leto neodišiel z úspešného tímu takmer nik. Mužstvo vystužili Myenty Abena z Holandska a Erik Daniel z Ružomberka a obaja sa dobre ukázali aj v príprave. V nej bol najlepším strelcom Brazílčan Rafael Ratao so štyrmi gólmi. Štyridsaťtriročný lodivod Slovana tak má pri skladaní základnej zostavy len príjemné starosti. Ako povedal na stretnutí s médiami, teraz nastal čas dokázať víťaznú mentalitu tímu.

"Viacerí hráči, ktorí zasiahli do posledného prípravného súboja so St. Pöltenom (2:0), ktorý nás naozaj dostatočne preveril najmä po stránke zdravej agresivity, mi príjemne zamotali hlavu. Určitá os mužstva sa však musí zachovať. Tím si sadol, je vidno zohratosť či už formácií alebo krajných vertikál v spolupráci obranca-krídlo. Letné posily Myenty Abena či Erik Daniel vytvárajú silnú konkurenciu na svojich pozíciách, hráči vedia, že v každom tréningu musia odviesť maximum, aby si vybojovali miesto na ihrisku. Tí, ktorí sa budú javiť najlepšie, dostanú priestor v základnej jedenástke," povedal Ševela.

Nikšič majú Bratislavčania dostatočne rozanalyzovaný. "Už som to viackrát povedal, prirovnal by som ho k Spartaku Trnava, ktorý sa na európskej scéne prezentoval tým svojím defenzívnym štýlom, kde dobre bránili a vyrážali do rýchlych kontier. Sú nebezpeční z ofenzívnych štandardných situácii. Majú dobrú organizáciu aj čo sa týka smerom do defenzívy a dobre fyzicky stavaných hráčov. Viem, že budú nebezpeční pri štandardných situáciách. Tieto všetky informácie ponúkneme hráčom cez video a zapojíme to aj do tréningového procesu," priblížil súpera Ševela, podľa ktorého bude dôležitá trpezlivosť a efektivita, pričom jeho tím musí mať na zreteli aj pohárovú matematiku, ktorá doma velí neinkasovať a streliť čo najviac gólov pre výhodnú pozíciu do odvety.

Nové Tehelné pole zažije v stredu európsku premiéru, fanúšikovia uvidia európsky pohár na tomto mieste takmer po desiatich rokoch a môžu hnať domácich dopredu. "Niektorí by si mohli povedať, že je to klišé, ale to nie je pravda. Naozaj sa vám hrá úplne inak, keď cítite podporu fanúšikov. Ľudia na tribúnach dodávajú hráčom motiváciu a extra silu aj v náročných situáciách. Radi by sme vytvorili z Tehelného poľa nedobytnú pevnosť, kam budú súperi neradi chodiť, a my sa tam budeme tešiť. Môžem povedať, že všetci budeme veľmi radi, ak v stredu večer príde čo najviac fanúšikov. Chceme zažiť spoločne tú neskutočnú emóciu, vášeň a atmosféru, vďaka ktorej sme tak silní po návrate na Tehelné pole. Verím, že fanúšikovia budú opäť naším dvanástym hráčom, a že opäť budeme spoločne vyhrávať a radovať sa z úspechov. Tešíme sa na tento európsky večer na krásnom Tehelnom poli," dodal kouč.

Za kabínu o súperovi prehovoril najdrahší hráč Fortuna ligy Andraž Šporar zo Slovinska, ktorý bol najlepším strelcom Slovana v minulej sezóne. "Dôležité je, aby boli naše nové dresy po zápase zelené po bojovnom výkone. Sme na Nikšič pripravení. Ešte urobíme analýzu. V príprave sme vyhrali väčšinu prípravných zápasov s ťažkými súpermi, ktoré nás dobre preverili. Máme kvalitu a vieme, čo musíme urobiť." Nikšič je 4-násobným majstrom krajiny, raz triumfoval aj v národnom pohári. Mužstvo vedie čiernohorský tréner Nikola Rakojevič, v tíme pôsobí minimum legionárov.

Zápas povedú rozhodcovia z Ruska, hlavným bude Vitalij Meškov, ktorému na čiarach budú asistovať Maxim Gavrilin a Alexej Lunev. Duel bude v priamom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Vstupenky sa dajú zakúpiť v predaji on-line na Ticketmedia.sk, resp. osobne v každý pracovný deň od 10.00 do 18.00 v pokladnici štadióna Tehelné pole (na námestí štadióna od Bajkalskej ulice).

1. zápas 1. predkola LM 2019/2020, streda 10. júla, Tehelné pole (20.15 h.)

Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič

rozhodujú: Vitalij Meškov - Maxim Gavrilin, Alexej Lunov (všetci Rus.)