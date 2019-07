Neymar v pondelok neprišiel na tréning PSG: Je rozhodnuté o návrate do Barcelony?

Brazílsky útočník Neymar sa v pondelok neobjavil na predsezónnom tréningu francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain.

"V pondelok 8. júla sa mal Neymar da Silva Santos Junior pripojiť k tímu. V dohodnutom čase ale nebol na dohodnutom mieste, bez súhlasu klubu. Klub preto podnikne príslušné kroky," citovala agentúra AFP z vyhlásenia francúzskeho majstra.

Neymar prišiel do PSG z Barcelony v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur. Médiá ale už dlhšie špekulujú, že sa v lete chce vrátiť naspäť na Camp Nou.

Neymar tvrdí, že celá kauza je nafúknutá a klubu oznámil v predstihu, že sa oneskorí. Dôvodom má byť natáčanie spotu, ktoré bolo dlhodobo naplánované na 10. júla. "Neymarova organizácia to plánovala päť rokov, každý poznal termín. Do Francúzska sa vráti 15. júla, tak ako sa s vedením dohodol minulý týždeň," povedala pre agentúru AP jeho hovorkyňa Day Crespová. Jeho otec brazílskym médiám vysvetlil, že nakrúcanie súvisí s charitatívnou činnosťou: "Nešlo to odložiť, všetci o tom vedeli, netreba to dramatizovať."