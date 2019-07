Macron posiela do Iránu svojho hlavného diplomatického poradcu: Môže za to porušenie jadrovej dohody

Emmanuel Bonne odcestuje do Teheránu v utorok.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron posiela do Iránu svojho hlavného diplomatického poradcu. Rozhodol sa tak po tom, čo Irán prekročil limit pre obohacovanie uránu zakotvený v medzinárodnej jadrovej dohode z roku 2015. Elyzejský palác v pondelok oznámil, že Emmanuel Bonne odcestuje do Teheránu v utorok. Naposledy tam bol v júni na jeden deň, aby sa pokúsil o deeskaláciu napätia. Koľko potrvá jeho nová návšteva, zatiaľ nie je jasné, podobne ako ani to, s kým sa stretne.

Európa sa ocitla pod tlakom, aby sa pokúsila zachrániť jadrovú dohodu medzi Iránom a svetovými mocnosťami, od ktorej minulý rok odstúpili Spojené štáty a uvalili na Teherán tvrdé ekonomické sankcie. Macron cez víkend oznámil, že sa do 15. júla pokúsi obnoviť dialóg medzi Iránom a západnými partnermi.

V sobotu o patovej situácii medzi Teheránom a USA vyše hodinu telefonicky hovoril s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Irán stanovil Európe ultimátum do nedele, aby ponúkla nové podmienky dohody, v opačnom prípade pohrozil zvýšením obohacovania uránu nad úroveň vyplývajúcu z dohody, a svoje hrozby v pondelok aj naplnil.