Muž pred 25 rokmi prežil útok žraloka: Neuveriteľné, čo si teraz vytiahol z nohy

Jeff Weakley pred 25 rokmi prežil útok žraloka.

Incident sa odohral ešte v roku 1994 na Floride. Na surfera nečakane zaútočil žralok, avšak mužovi sa podarilo prežiť. Teraz, po 25 rokoch, sa mu na nohe vyhodil malý pľuzgier. Ako informuje zahraničný portál Foxnews, pomocou pinzety si z pľuzgiera vytiahol konček zuba.

Jeff zub okamžite poslal na identifikáciu do žraločieho centra, aby sa presvedčil, že pred rokmi na neho skutočne zaútočil práve žralok. "Bol som nadšený, keď podľa kúska zubu identifikovali žraloka," tvrdí 46-ročný muž. "Najskôr som s tým trocha váhal, bál som sa, že by napokon zistili, že išlo o makrelu. To by bolo fakt ponižujúce".

Je skutočne pozoruhodné, že tímu odborníkov sa podarilo z tak maličkého kúska zuba vytiahnuť DNA. "Šance na úspech boli veľmi nízke," povedal Gavin Naylor, riaditeľ programu. Jeff sa napokon zub rozhodol darovať, aj keď premýšľal nad možnosťou, že si z neho nechá spraviť prívesok. "Nenávisť voči žralokom nepociťujem. Sú prirodzenou účaťou nášho sveta a prírody," dodal na záver.