Speváčka Lilly Allen priznala, že má aj tretiu bradavku: Spôsobuje jej nepríjemné problémy

Speváčka Lily Allen tvrdí, že má tri bradavky. Nie je to až také neobvyklé, rudimentárne bradavky sa objavujú na tele u troch percent osôb.

Ale britskú hviezdu podľa jej slov trápi to, že je tá tretia neustále stvrdnutá, kedykoľvek ju podráždi, a navyše z nej tečie mlieko. ,,Je to pravda. Mám ju pod druhou bradavkou. Je to naozaj samostatná bradavka. Keď ju podráždite, ztoporí sa. A tiež z nej tečie mlieko," zverila Lily v rozhovore s komikom Keithom Lemon. Matka sedemročnej Ethel a šesťročnej Marnie, ktoré má s exmanželom Samom Cooperom, tiež priznala, že mala dlho problémy s dosiahnutím orgazmu.

,,Nemyslím, že má orgazmus veľká časť žien. Veľa žien ho predstiera. Môže sa vám niekto veľmi páčiť a chodíte s ním týždne a potom si hovoríte ,bože, toto nepôjde´. Tak keď by ste mu povedali, že to nevie a neurobí vás, aká by asi bola jeho reakcia?" vysvetľovala tridsaťštyriročná speváčka. V rozhovore tiež prezradila, že najspoľahlivejšie dosiahne orgazmus orálnym sexom.