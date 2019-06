Syn Willa Smitha sa hlási k homosexualite: Teraz vyšla s pravdou von aj dcéra, šokovala všetkých

Deti hollywoodskej hviezdy Willa Smitha rozhodne nepotešia zástancov tradičnej rodiny.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Najprv sa starší Jaden priznal, že miluje muža a žije s raperom, ktorý si hovorí Tyler, the Creator. Teraz jeho mladšia sestra Willow vyhlásila, že je bisexuálna. A najradšej by vraj žila v trojici s mužom aj ženou zároveň.

,,To je všetko, čo potrebujem ku šťastiu," vyhlásila osemnásťročná Willow, ktorá získala meno po otcovi Willovi, zatiaľ čo starší Jaden po matke Jade Pinkett Smith.



,,Milujem mužov a ženy úplne rovnako, takže by som rozhodne chcela žiť s jedným mužom a jednou ženou. Myslím, že by som dokázala byť takto polygamná s dvoma ľuďmi. Nie som človek, čo vyhľadáva neustále nové sexuálne zážitky. Viac mi záleží na emočným prepojení," tvrdí Willow s tým, že promiskuitu odmieta.

Jej o dva roky starší brat Jaden sa k homosexualite priznal minulý rok na jeseň. ,,Nedávno som vyhlásil, že Tyler, the Creator je môj priateľ, a je to pravda. Takže teraz už to viete," vyhlásil Jaden v rozhovore pre Beats 1 Radio.