Skrat talianskeho tenistu na Wimbledone: Mala by v tomto klube vybuchnúť bomba

Taliansky tenista Fabio Fognini zrejme bude znovu pykať za svoju povahu. Počas trojsetovej porážky v treťom kole Wimbledonu sa vyjadril, že by Angličanom prial, aby v areáli vybuchla bomba. Povedal to v zlosti z vlastného zlého výkonu i kvôli tomu, že jeho zápas s Američanom Tennysom Sandgrenom usporiadatelia nasadili na malý kurt číslo 14.

"Je fér tu hrať? Zatratení Angličania. Mala by v tomto klube vybuchnúť bomba," povedal taliansky desiaty hráč svetového rebríčka v čase, keď prehrával 0:2 na sety. Počas druhej svetovej vojny pritom na londýnsky Wimbledon dopadli stovky bômb.

Na tlačovej konferencii sa Fognini snažil svoje slová zmierniť. "Ak som niekoho urazil, tak sa ospravedlňujem. To som určite nechcel," uviedol tridsaťdvaročný Talian. Bol vraj frustrovaní, ako sa zápas vyvíja a tiež z podmienok na kurte.

Britské médiá špekulujú, ako wimbledonskí usporiadatelia Fogniniho potrestajú. V roku 2014 za nevhodné správanie v All England Clube dostal pokutu 27 555 dolárov. Pred dvoma rokmi v októbri na US Open zase dostal kvôli vulgárnym urážkam rozhodca podmienečný zákaz štartu na dvoch grandslamoch a pokutu 96 000 dolárov. Podmienka platí do konca tejto sezóny.