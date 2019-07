Tenisový zázrak z Wimbledonu Gauffová: Chcem sa stretnúť s Beyoncé

Americká tenisová tínedžerka Cori Gauffová (15) neprestáva udivovať svet.

Na grandslamovom Wimbledone sa ako najmladšia hráčka histórie dostala už do osemfinále. Na tráve v All England Clube ju nezastavili V. Williamsová (44. vo WTA), Rybáriková (139.) a najnovšie ani Hercogová (60.). Podarí sa to bývalej svetovej jednotke Halepovej (7.)?

„Neverím na osud, ale v to, že každý je strojcom svojho šťastia. Všade počúvam, čo ma čaká, ale snažím sa to ignorovať. Ak by som si to pripustila, praskla by mi hlava. Veci beriem s odstupom a teraz sa sústredím iba na tento turnaj,“ povedala nádejná tenistka (313. vo WTA).

Vo Wimbledone zatiaľ zarobila 196 200 eur. Viac ako po peniazoch však túži po inom. „Pani Tina Knowlesová, mama Be­yoncé, ma spomenula na instagrame, tak dúfam, že ma videla aj Beyoncé. Veľmi rada by som išla na jej koncert,“ povedala po zápase Gauffová a dodala: „Neznášam míňanie peňazí, ani auto si nemôžem kúpiť, veď neviem šoférovať. Mojou slabosťou sú mikiny, mama mi ich už zakázala kupovať.“ Za rozhodujúci faktor pri jej ťažení označila rodičov. Mama bola atlétka, otec a zároveň jej tréner zase basketbalista. „Mama mi ukázala správny pohľad na svet a otec je dôvod, prečo mám veľké sny, je to akurátna kombinácia,“ prezradila.