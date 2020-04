Arnold Schwarzenegger ako nezničiteľný terminátor: Svalovec z malej dedinky sa stal hviezdou Hollywoodu

Máloktorý Európan spravil v Amerike takú kariéru ako Rakúšan Arnold Schwarzenegger (71).

Svalovec z dedinky Thal dobyl nielen svet kulturistiky, ale aj filmový Hollywood. Dokonca to dotiahol na guvernéra najväčšieho štátu USA – Kalifornie. Ako to všetko dokázal?

Drsná výchova

Narodil sa 30. júla 1947 v Thale v rakúskej spolkovej krajine Štajersko. Jeho otec Gustav bol šéfom miestnej polície. V roku 1938 vstúpil do Nacistickej strany a vo vojne bojoval pri Stalingrade, kde bol zranený. Arnieho roky mátala otcova temná minulosť a neskôr sa dokonca obrátil na Centrum Simona Wiesenthala, ktoré dokumentuje nacistické zločiny. Na Gustava Schwarzeneggera však nenašli nič, čo by naznačovalo, že sa podieľal na vojnových zverstvách. Tak či tak, asi to nebol práve láskavý tatko.

Oveľa viac ako Arnolda mal rád jeho staršieho brata Meinharda, vraj preto, lebo mal podozrenie, že Arnie nie je jeho. V jednom rozhovore herec priznal, že to, ako sa k nemu otec správal, by sa dnes označilo ako fyzické zneužívanie dieťaťa. Nečudo, že keď otec v roku 1972 zomrel, syn ani nečakal na jeho pohreb a radšej sa venoval tréningu na kulturistickú súťaž. O staršieho brata prišiel o rok predtým, keď šoféroval opitý a zahynul pri autonehode. Mama Aurelia však bola láskavá žena a Arnie s ňou dobrý vzťah udržiaval až do jej smrti.

Honba za svalmi

Hoci otec chcel, aby z Arnieho bol tiež policajt a mama zase, aby študoval, jeho to ťahalo k športu. Už ako 14-ročný začal chodiť do telocvične a posilňovne a rýchlo naberal svaly. Necvičil len s činkami, venoval sa silovému trojboju a v roku 1967 vyhral v Mníchove súťaž vo zdvihu kameňa, ktorý vážil 254 kíl. Mladík túžil stať sa najväčším kulturistom na svete! A aj sa mu to podarilo.

Titul Mr. Universe získal v roku 1967. „Bol to pre mňa lístok do Ameriky, krajiny možností, kde sa môžem stať hviezdou a zbohatnúť...“ Sen sa mu splnil v roku 1968, keď mal 21 rokov. V Spojených štátoch sa ihneď vrhol do trénovania a o dva roky už získal svoj prvý najprestížnejší titul Mr. Olympia. Toto ocenenie získal celkovo sedemkrát!

Do filmu!

Úspešného športovca s vypracovanou postavou si po čase všimli aj v Hollywoode. Je obdivuhodné, že uspel aj napriek svojmu rakúskemu prízvuku a zložitému menu, ktoré skoro nikto nevedel vysloviť. Ale kde inde by sa mali diať zázraky, ak nie v Amerike!

„Bolo to presne tak, ako sa hovorí, že idete po Hollywood Boulevard, kde vás niekto objaví, alebo prejdete Ameriku a zrazu ste vo filme. Myslel som si, že je to žart, ale bolo to tak. Iba deväť mesiacov po tom, ako som prišiel do Ameriky, som už hral vo filme ako Herkules. A hoci to bol hlúpy film, už som mal nohu vo dverách,“ opísal svoje herecké začiatky.

Prvý úspešný film nakrútil v roku 1982 a volal sa Barbar Conan. Išlo o zmes fantasy, histórie a poriadneho krváku, v ktorom hora svalov Arnie seká nepriateľov mečom ako na bitúnku. Ale aby sa z neho mohol stať naozajstný americký hrdina, potreboval jednu dôležitú vec – americké občianstvo. To získal v roku 1983 a jeho hviezdnej kariére už nič nestálo v ceste. Film Conan ho dostal do povedomia, ale ani zďaleka nebol hviezdou. To prišlo až s filmom Terminátor v roku 1984.

Bezcitný robot

Pôvodne mal hrať postavu povstalca Kyla Reesa, ktorý vedie vojnu proti vzbúreným robotom. Keď nad filmom debatovali s vtedy ešte len začínajúcim režisérom Jamesom Cameronom, veci sa zvrtli. „Reese bol veľmi zaujímavá postava, ale ja som bol fascinovaný Terminátorom. Hoci som ho nechcel hrať, chcel som, aby bol vo filme dokonalý. Cameronovi, ktorý mal za sebou iba jeden film, som radil, aby, nech už vyberie kohokoľvek, Terminátor vedel ovládať všetky zbrane, nikdy sa nepozeral do zeme. Musí byť ako stroj bez srdca a emócií... Cameron sa ma opýtal: ,A prečo nehráš Terminátora ty?‘ Povedal som: ,Nie, nie, nie som tu na to, aby som hral Terminátora, ja hrám Reesa.‘ Ale on povedal: ,Iba o tom popremýšľaj. Ver mi. Znova si prečítaj scenár a daj mi vedieť.‘ A to som spravil.“

Pri úlohe chladnokrvného zabijackého robota sa mu veľmi hodil aj rakúsky akcent, ktorý dovtedy režisérov strašil. Napríklad pri nakrúcaní Barbara Conana museli jeho repliky nakrúcať aj 40-krát, kým boli použiteľné.

Vie aj rozosmiať

Po Terminátorovi sa mu filmové ponuky len tak hrnuli. Nasledovali ďalšie, dnes už legendárne akčné filmy ako Conan ničiteľ (1984), Červená Sonja (1985), Komando (1985), Predátor (1987), Červená horúčava (1988), Total Recall (1990)... Kasovým megatrhákom bol návrat Terminátora v roku 1991 vo filme Deň zúčtovania. V tomto roku bude mať premiéru film Terminátor 6 (v piatom filme Terminator Salvation z roku 2009 sa Arnie ukázal iba na pár sekúnd).

Arnie však na rozdiel od iných akčných hercov má aj zmysel pre humor. Vďaka tomu má na konte viaceré úspešné komédie, kde síce tiež ide o svaly, ale nielen o ne. K najúspešnejším komédiám patria Dvojičky (1988), Policajt v škôlke (1990), Pravdivé lži (1994), Junior (1994) či Všade samé rolničky (1996).

Republikán Otvoriť galériu Republikán: Prezident Bush st. ho volal „Conan republikán“. Zdroj: getty images

Arnie je jednou z mála hollywoodskych celebrít, ktoré otvorene podporujú amerických republikánov. Väčšina umelcov totiž drukuje Demokratickej strane a má liberálne videnie sveta. Sám to raz vysvetlil takto: „Prišiel som sem v roku 1968. Spomínam si, že som prišiel s prázdnymi vreckami, ale plný snov, odhodlania, túžby. Prezidentská kampaň bola práve v plnom prúde. V televízii som videl duel medzi Nixonom a Humphreyom, kamarát mi to prekladal. Počul som ako Humphrey hovorí veci, ktoré zneli ako socializmus, ktorý som práve opustil. Ale keď som počul Nixona, hovoril o slobodnom podnikaní, o menšom zasahovaní vlády, znížení daní a posilnení obrany. Nixonov prejav mi znel ako dych sviežeho vetra. Spýtal som sa kamaráta: ,Aká je to strana?‘ Odpovedal mi: ,Je republikán.‘ A ja som povedal: ,Teda aj ja som republikán!‘ A odvtedy ním som.“ Za svoju lojalitu si od bývalého prezidenta Georgea Busha staršieho vyslúžil prezývku „Conan republikán“.

Pán guvernér

Svoju politickú kariéru začal ako predseda Prezidentskej rady pre šport a fyzickú kultúru, nakoniec to v roku 2003 dotiahol až na guvernéra Kalifornie - najväčšieho štátu USA, a zároveň piatej najvýkonnejšej ekonomiky sveta. „Chcel som patriť k malému percentu ľudí, ktorí sú lídrami, nie k tej mase nasledovateľov,“ povedal. Svoje zohralo aj to, do akej rodiny sa priženil. Tam bolo rozoberanie vrcholovej politiky na dennom poriadku.

Keď sa ujal vlády, Kalifornia bola zadlžená po uši a ľudia verili, žeTerminátor ich z kaše vytiahne. Hoci bol guvernérom dve funkčné obdobia, keď v roku 2011 post opúšťal, nebol štát v oveľa lepšom stave, ako keď ho preberal, aj preto že sa furt doťahoval s demokratmi, ktorí ovládali zákonodarný zbor. Jediný úspech, ktorý sa Arniemu nedá uprieť, je, že presadil viacero striktných „zelených“ zákonov a vždy sa bil za ochranu životného prostredia. A tiež sa vzdal guvernérskeho platu 175 000 dolárov ročne, veď vlastných peňazí má dosť.

Obchytkával ženy

Už v čase guvernérskych volieb vytiahli na Schwarzeneggera špinu, ktorá sa s ním ťahá po zvyšok života. Viaceré ženy ho obvinili, že sa k nim správal hrubo, chytal ich za prsia a jedna tvrdila, že sa jej rukou dostal pod sukňu.

Situácia bola vážna, dnes by mu také niečo zničilo reputáciu na celý život, ale Arniemu sa podarilo z toho vykorčuľovať. Stačilo sa (úprimne?) ospravedlniť so slovami, že „niekedy sa správal škaredo“. Po rokoch sa k téme ešte vrátil v rozhovore pre časopis Men´s Health. „Keď sa obzriem späť, viackrát som prekročil čiaru a ako prvý som povedal prepáč. Je mi z toho zle a ospravedlňujem sa za to... Keď som sa stal guvernérom, chcel som mať istotu, že nikto, vrátane mňa, nespraví takú chybu. Preto sme absolvovali kurz o sexuálnom harassmente.“

Manželstvo

Hoci mal v živote pletky s mnohými ženami, ženatý bol s jedinou. A vybral si fakt fajnovú partiu. Maria Shriver (63), ktorú si zobral v roku 1986, je neterou zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho. Majú spolu štyri deti: Katherine, Christinu, Patricka a Christophera. Rodina si spokojne celé štvrťstoročie žila v obrovskej vile pri Los Angeles, až kým Arnie a Maria neoznámili v roku 2011 rozvod.

Dôvod? Manželka mu prišla na to, že keď ona nosila pod srdcom ich najmladšieho syna, tak rovnako na tom bola aj ich dlhoročná chyžná. Samozrejme, že tehotná bola s Arniem! Keď to vyšlo na povrch, bola to už 14 rokov stará aféra, ale manželka to aj tak nevedela predýchať. Vraj ani Arnie sedem-osem rokov netušil, že je otcom chlapca, až kým sa naňho nezačal nápadne podobať. Zaujímavé je, že dodnes sa Schwarzeneggerovci nerozviedli.

Recept s vodkou

Teraz sú už Arnieho deti dávno dospelé a on si na staré kolená znova užíva filmovačky. A ešte vždy dokáže zahrať drsniaka, či už vo filmoch Expendables, kde je po boku ďalšieho siláka Sylvestera Stalloneho, či v pokračovaní Terminátora. A k tomu sem-tam zavesí na sociálne siete videá, ako chrániť životné prostredie alebo ako si pripraviť smoothie s vodkou a s ovocím. Skrátka, zabáva sa.

10 naj filmov