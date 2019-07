Mladá žena si dala kompletne prerobiť tvár, no to ste ešte nevideli jej telo: Pohľad na jej prsia nerozdýchate

28-ročná IT špecialistka Kristen Snider z Virgínie utratila viac ako 150 000 libier (167 000 eur) na premenu svojho tela a plánuje minúť ďalších 25 000 libier (28 000 eur).

Ona sama sa označuje za závisláčku plastík, pretože vďaka ním sa dokáže vysporiadať s extrémnymi problémami so sebaúctou pri pohľade do zrkadla, píše portál Metro. Odkedy bola Kristen tínedžerkou, nenávidela to, ako vyzerala. Často si ju za jej vzhľad doberali, a to jej podlomilo sebavedomie.

V marci 2010, keď mala 18 rokov, podstúpila svoju prvú operáciu prsníkov. Keď videla výsledky zákroku, plakala od šťastia, a to ju podnecovalo k ďalším procedúram. Od tej doby má Kristen viac ako 20 vylepšení, vrátane dvojnásobného zväčšenia prsníkov, odstránenia rebier, dvojnásobného podvihnutia a zavedenia implantátov do zadku, troch plastík nosa, lícnych implantátov a tiež úpravy čela, odstránenia tuku a vyplnenia pier.

Napriek tomu, že Kristen si vyslúžila vlnu kritiky od rodiny a priateľov, so svojím vzhľadom je spokojná. Tvrdí, že svojimi operáciami nikomu neubližuje, a tak by mali jej voľbu rešpektovať. „V škole si zo mňa často robili srandu, a to ma naučilo nezaujímať sa, čo si o mne a mojich rozhodnutiach myslia ostatní ľudia,“ povedala Kristen.

„Keď som mala 18 rokov, mala som dosť malý hrudník s veľkosťou podprsenky 32B. Chcela som ho mať plnší, a tak som na prvú operáciu utratila 5 800 libier (6 470 eur). Zotavenie nebolo náročné a operácia mi dokázala, že to čo chcem, je možné. Obraz ideálneho tela, ktoré som mala v predstavách, sa dá dosiahnuť,“ opisuje svoje začiatky Kristen.

Kristen uznáva, že je na plastikách závislá. Jej šťastie z výsledkov ju prinútilo vidieť svoje telo ako plátno, na ktorom môže vytvoriť akýkoľvek obraz, ktorý jej len napadne. Na svoje operácie doteraz vynaložila viac ako 150 000 libier (167 000 eur) a neplánuje v tom prestať. „Vždy som chcela extrémne krivky,“ hovorí Kristen.

„Mojej rodine sa to nepáči, pretože to, čo považujú za atraktívne je pre mňa úplne obyčajné. Obávajú sa, že jedného dňa by ma to mohlo zabiť. Dostávam veľa pohľadov od mužov, ktorí si ma premeriavajú a niekedy dokonca aj od žien. Avšak, žijem vo Virgínii, kde sú ľudia veľmi konzervatívni, a tak si často vyslúžim nepríjemný pohľad. Som na to zvyknutá, pretože som už celkom odolná – musím to pre svoje telo urobiť,“ opisuje reakcie svojej rodiny a okolia.

Kristen tiež hovorí, že je ešte veľa procedúr, ktoré by chcela v budúcnosti podstúpiť: „Chcela by som si dať zúžiť rebrá, implantáty do bokov a stehien, opäť zväčšiť prsníky a ďalšie úpravy tváre. Neustále sa učím novým postupom a pridávam si ich zoznamu, takže som si istá, že bude naďalej rásť.“

„Chirurgické techniky sa stále zlepšujú, takže vždy existuje spôsob, ako niečo zmeniť. Myslím, že by sme sa mali všetci zamerať na svoj rast a rozvoj. A čo je najdôležitejšie, akceptovať voľbu iných ľudí. Buďme láskaví, všetko čo je dôležité, je šťastie,“ dodáva Kristen.