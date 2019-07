Nová koncepcia prestížnej sútaže: V Lige majstrov sa plánujú veľké zmeny

Podľa predsedu Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina by mali mať isté miesto v novom ročníku Ligy majstrov všetci semifinalisti.

Slovinský funkcionár to prehlásil v rozhovore pre denník The Times. V súčasnosti má isté miesto v nadchádzajúcej sezóne iba obhajca.

"Chceme chrániť tímy ako boli minulé roky Ajax, Monaco a Leicester," uviedol Čeferin a dodal, že možné zmeny pravidiel budú prejednané 11. septembra na stretnutí zástupcov UEFA s predstaviteľmi európskych klubov a súťaží.

Ajax v minulom ročníku Ligy majstrov prekvapivo dokráčal až do semifinále, keď na ceste dokázal vyradiť trojnásobného obhajcu Real Madrid aj favorizovaný Juventus. Potom ale nezvládol dobre rozohraný súboj s Tottenhamom a vypadol. V ročníku 2016/2017 sa zase až do semifinále nečakane dostalo Monako, zatiaľčo senzačný anglický šampión Leicester skončil v štvrťfinále.

"Ajax postúpil do semifinále, ale teraz musí predať všetkých hráčov, pretože nevie, či s do Ligy majstrov zase kvalifikuje," povedal Čeferin. Ajax síce získal 34. holandský titul, ale vzhľadom ku koeficientu musí ísť do predkola. "Myslím, že niektoré kluby my sme mali týmto spôsobom chrániť. Nesmie ich byť ale príliš veľa, pretože potom by bola súťaž skoro uzavretá," dodal.