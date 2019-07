Djokovič cíti krivdu a neostal ticho: Kritika rozhodcu na Wimbledone

Srbský tenista Novak Djokovič považuje za neférové, že Bernardovi Tomicovi odňali celé prize money za účasť v 1. kole wimbledonskej dvojhry.

Austrálčan dostal pokutu vo výške 45.000 libier za to, že v súboji s Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom sa nesnažil podať maximálny výkon. Finalistovi Australian Open z roku 2008 podľahol za 58 minút 1:6, 2:6, 4:6.

"Nemyslím si, že je to spravodlivé, ak hráč príde o celé prize money. Bernard si zaslúžil byť v hlavnej súťaži, je to hráč prvej svetovej stovky. Počas celej sezóny pracoval na tom, aby mohol štartovať na prestížnom grandslamovom turnaji. Rozhodca usúdil, že Bernard v zápase s Tsongom nevynaložil na kurte dostatočne úsilie, no nastúpil proti súperovi, ktorý hrá na tráve výborne," citovala slová obhajcu titulu agentúra AFP.