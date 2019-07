Ako si zvoliť opaľovací krém: Vyberte si správny ochranný faktor podľa typu pleti

Leto sa prudko rozbehlo a väčšina z nás sa teší na dovolenku pri mori a na slniečku.

Z každej strany sa na nás valia reklamy na prípravky na opaľovanie a rôzne varovania, ako veľmi nám slnko škodí. Jednoznačne je dôležité použiť ochranné prípravky. Je lepší krém alebo olej na opaľovanie? Ochranný faktor si treba zvoliť podľa fototypu pokožky.

Pozor najmä na deti

Opakované spálenia aj opakované opálenia bez spálenia, oboje sú pre pokožku zdravotnou a kozmetickou záťažou. Na ochranu pred slnkom by sa malo dohliadať viac v detskom veku, keď sa riziko kožných ochorení zvyšuje. Odhaduje sa, že až 80 % slnečných lúčov sa nám ujde v detstve. Deti do 6 mesiaca veku sa odporúča úplne chrániť pred opálením.

Prípravok vyberajte starostlivo

Jana Chudíková, dermatovenerologička z kliniky NU´CLINIC

- Pri používaní ochranných protislnečných prípravkov sa koža opaľuje pomalšie, no aj vtedy sa môže spáliť, a to v prípade, keď sa nenatrieme dostatočným množstvom, rovnomerne si prípravok neaplikujeme na pokožku, nenatierame sa pravidelne, pokiaľ sa potíme, utierame alebo ponárame do vody. Pri výbere sa riadime tým, aký sme fototyp, či máme na koži pigmentové znamienka, či užívame lieky, či netrpíme kožným alebo iným ochorením.

Krém vs. olej

Podľa odborníčky by sme na opaľovanie mali určite používať krém, pretože oleje nemajú až také ochranné vlastnosti. Nie sú odolné proti oteru ani vode. „Krémy majú schopnosť lepšie priľnúť na kožu a sú výborným nosičom molekuly, ktorá chráni pokožku, čo sa o olejoch povedať nedá. Krém je dvojzložkový, skladá sa z vody a oleja. Ak sa natrieme iba olejom, natrieme sa v podstate iba jednou zložkou plnohodnotného krému,“ vysvetľuje dermatologička Michaela Dubčeková.

Európan so svetlou pleťou

Vzhľad: svetlá pleť, riedke pehy, blond vlasy, oči zelené, modré alebo sivé

Pokožka: najskôr sčervená, následne zhnedne

Čas na sčervenanie pokožky: 10 - 20 minút

Odporúčaný ochranný faktor: u nás 20, pri mori 20 až 25

Keltský typ

Vzhľad: nápadne svetlá pleť s pehami, ryšavé vlasy, modré oči

Pokožka: nikdy sa neopáli, nepigmentuje, iba sčervená

Čas na sčervenanie pokožky: 10 - 15 minút

Odporúčaný ochranný faktor: u nás 20 až 25, pri mori 30 až 50

Európan s tmavou pleťou

Vzhľad: svetlohnedá pleť bez pieh, tmavohnedé vlasy, hnedé oči

Pokožka: mierne sčervená a čoskoro zhnedne

Čas na sčervenanie pokožky: 20 - 30 minút

Odporúčaný ochranný faktor: u nás 15, pri mori 20

Stredomorský typ

Vzhľad: hnedá alebo olivová pleť, tmavé oči, tmavohnedé vlasy

Pokožka: bez sčervenania rovno dohneda

Čas na sčervenanie pokožky: 40 minút

Odporúčaný ochranný faktor: u nás 10, pri mori 15

Voľba ochranného faktora

V Európe rozlišujeme štyri fototypy pokožky. Hlavným rozlišovacím faktorom je reakcia na slnečné lúče. Fototyp treba poznať aj preto, aby ste vedeli odhadnúť množstvo času, ktoré môžete pokožku vystaviť slnečným lúčom.

Kedy sa treba natrieť

Ak chcete využiť ochranný faktor v plnej miere, je potrebné dodržať správny postup. Pred odchodom na pláž sa odporúča natrieť 20 minút pred pobytom na slnku a potom ešte po vyzlečení do plaviek. Každý krém bez ohľadu na faktor je potrebné nanášať každé dve hodiny. S veľkou rezervou berte informáciu o odolnosti proti vode. Určitý krátky čas síce krém chráni aj vo vode, ale nie dlho a po kúpaní ho treba použiť znova.

Ani v tieni nie ste v bezpečí

UV žiarenie totiž preniká aj cez oblaky a odráža sa od niektorých povrchov, napríklad od čerstvého snehu, vodnej hladiny, piesočnej pláže, betónovej plochy.