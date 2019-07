Moderátor Sajfa sa ocitol v ohrození: Z tej príhody pôjdete do kolien!

Matej Sajfa Cifra je už tri roky šťastne ženatý s Veronikou Ostrihoňovou, napriek tomu sa vďaka pracovným povinnostiam sem-tam ocitne v čisto ženskom kolektíve. Inak tomu nebolo ani v prípade projektu Just Woman, kde si ženy dávali poriadne do tela. A Keďže je Sajfa známy svojou láskou k športu, prezradil nám, ktorý šport je momentálne preňho top. Jeden z jeho športových zážitkov by ste však nechceli zažiť!