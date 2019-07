Kobielsky pár dní po zmiznutí EČV: Už vie, kto je za to zodpovedný

Vie, kto ho okradol! Herec Vladimír Kobielsky (43) bol uplynulý víkend na východnom Slovensku olúpený.

Seriálovému oteckovi Marekovi Bobulovi z markizáckeho obľúbeného projektu Oteckovia totiž neznámy muž ukradol v noci zo soboty na nedeľu štátne poznávacie značky z jeho nového luxusného automobilu. Kto a prečo okradol známeho herca?

Seriálovi oteckovia Vlado Kobielsky, Filip Tůma, Marek Fašiang a Braňo Deák sa minulý víkend vybrali na východ. To, čo sa stalo Kobielskemu, by mu ani vo sne nenapadlo. Niekto mu totiž v obci Helcmanovce z okresu Gelnica ukradol značky z jeho nového auta. „Ďakujem za príjemné ráno bez ŠPZ. Takýto ranný darček bez ŠPZ si pre nás pripravil fanúšik v Helcmanovciach,“ napísal Kobielsky na sociálnu sieť.

Po pár dňoch už známy herec dokonca vie, kto je za tento čin zodpovedný.uviedol Kobielsky pre Nový Čas. Prostredníctvom sociálnych sietí ľudia z Helcmanoviec hercovi posielajú dokonca ospravedlňujúce správy.

„Milí dedinčania sa mi ospravedlnili a hanbia sa za človeka, ktorý kazí meno pohostinným východniarom. Cez instagram mi píšu mnohí, že sa hanbia a že ich to mrzí,“ dodal Kobielsky, ktorý dokonca pozná dôvod vyčíňania: „Poznám ich mená, má ich aj polícia, je to už v rukách mužov zákona. Alkohol a recesia boli dôvody, prečo to urobili.“