Seriáloví Oteckovia majú z východu nepríjemný zážitok: Kobielsky zbadal svoje auto, volal políciu!

Herci z markizáckeho seriálu Oteckovia počas víkendu vyrazili na východné Slovensko.

O seriálových oteckoch Vladimírovi Kobielskom (43), Filipovi Tůmovi (41), Marekovi Fašiangovi (33) a Branislavovi Deákovi (36) je veľmi dobre známe, že sú vynikajúcou mužskou partiou. Lenže počas posledného východniarskeho výletu sa nielen zabávali. Seriálový otecko Marek Bobula, ktorého stvárňuje Kobielsky, musel totiž náhle privolať mužov zákona. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Uplynulú sobotu si to markizácki seriáloví oteckovia namierili na východ za svojimi fanúšikmi. Pre pracovné povinnosti museli známi herci Kobielsky, Tůma, Fašiang a Deák zo soboty na nedeľu prespať stovky kilometrov od bydliska. Ubytovali sa v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. To, čo Kobielsky zažil počas nedeľňajšieho rána, keď pristúpil k svojmu luxusnému autu, by mu však ani vo sne nenapadlo.

„Ďakujem za príjemné ráno bez ŠPZ. Takýto ranný darček bez ŠPZ si pre nás pripravil fanúšik v Helcmanovciach!!!! Ďakujeme,“ napísal na sociálnej sieti známy umelec, ktorý celý prípad riešil s mužmi zákona. „Volali sme políciu, našli sme jednu značku pohodenú asi 60 metrov v tuji.

Na polícii v Gelnici sme spísali zápisnicu a dnes mám už nové značky,“ povedal včera Novému Času Kobielsky. Rovnako šokovaný z tejto udalosti zostal aj jeho kolega Tůma. „Snažím sa pochopiť nevraživosť niektorých východniarov voči západniarom, ale keď už dakto ‚olúpe‘ auto na východe svojmu východniarovi, to už nechápem vôbec,“ uviedol na instagrame.