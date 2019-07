Dorezal gymnazista († 18) mamu a skočil z okna?! Hrozivé slová suseda o hádke v byte

Nepochopiteľný čin! V jednej z bytoviek v obci Kysucký Liskovec (okr. Kysucké Nové Mesto) mal podľa miestnych mladý gymnazista († 18) konflikt s matkou (49), po ktorom jej mal údajne spôsobiť vážne poranenia nožom. Stredoškolák potom vyskočil z okna a na následky vážnych zranení na mieste zomrel.

Pokojný teplý deň na sídlisku v malebnej obci narušil hrôzostrašný čin a sirény záchranárov, ktorí mierili k oranžovej bytovke. V nej mal podľa miestnych gymnazista († 18) napadnúť nožom svoju mamu (49). Hovorca záchranárov Jozef Minár uviedol, že si žena krátko pred siedmou hodinou ráno zavolala pomoc a s ťažkými zraneniami ju transportovali do žilinskej nemocnice. Hovorca dodal, že mladík následne vyskočil z okna a po páde zraneniam na mieste podľahol. Susedia tvrdia, že sa mali chvíľu hádať, lenže predmet sporu zostáva zatiaľ nejasný.

Spolužiaci gymnazistu zostali zhrození. „Bol inteligentný, bezkonfliktný a vždy nad vecou.,“ prezradil nám jeho kamarát. „Chudera mama, dúfam, že prežije. Je to dobrá žena. Nechápeme, čo sa tam stalo, to musel byť nejaký skrat,“ smutne povedala priateľka mamy gymnazistu.povedal nám sused.

Rodinnú tragédiu rieši v okolí každý. „Oni boli predtým naši susedia a boli úplne v pohode, aj on. Pamätám si ho ako normálneho chalana,“ uzavrel kamarát študenta. „V byte sme našli v kritickom stave 49-ročnú ženu, ktorú okamžite previezli do nemocnice. Na mieste momentálne vykonávame prvotné procesné úkony, viac informácií poskytneme, len čo nám to dôkazná situácia dovolí,“ uvádza žilinské krajské policajné riaditeľstvo.