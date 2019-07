Manažér Alfons Juck dostal Gabiku Gajanovú do Lausanne: Na Diamantovú ligu treba svetový výkon!

Všetko sa začalo v Prahe na Odložilovom memoriáli, kde zabehla Gabriela Gajanová (19) najlepší euróspky výkon roka. Odvtedy začal pracovať jej manažér Alfons Juck na tom, aby ju dostal aspoň na jeden míting najprestížnejšieho seriálu Diamantová liga. „Na to, aby tam mohol niekto štartovať, treba to svetový výkon,“ prezradil skúsený manažér.

Pre rodáčku z Liptova tými výkonmi boli dve druhé miesta na mítingoch EA Classic v Prahe a v Šamoríne (P-T-S) a výkon z Prahy, ktorý bol donedávna číslo jeden v európskej konkurencii. Vďaka nim sa zajtra o 20.18 SELČ postaví na štart na mítingu Athletissima v ozaj kvalitnej konkurencii.

Dalo by sa povedať najkvalitnejšej, v akej mladá Slovenka kedy štartovala, na čele s dvojnásobnou halovou majsterkou Európy Büchelovou, bronzovou Švédkou z ME 2016 Lovisou Lindhovou, či vlaňajšou juniorskou majsterkou sveta Etiópčankou Weltejiovou.

„Na organizátorov zabral jej európsky výkon roka z Prahy, no najmä to, že ide o mladú bežkyňu, ktorá štartuje prvý rok v seniorskej konkurencii,“ povedal A. Juck, ktorý dodal, že Gabika by mala štartovať aj na Diamantovej lige v Londýne. Pripomenul, že vzhľadom na pravidlo IAAF o limitoch prirodzenej hladiny mužských hormónov v tele atlétok, je osemstovka v súčasnosti zvláštnou disciplínou. Ak je na štarte Semenyaová, ide o iné časy...

Gajanovej zásluhou bude mať Slovensko zastúpenie v prestížnom seriáli prvýkrát od septembra 2016, keď skončila trojskokanka Dana Velďáková šiesta v Bruseli.

Slováci a DL

Dana Velďáková: trojskok (najlepšie 3. Londýn 2011 a 2015)

Lucia Hrivnák Klocová: 800 a 1 500 m (2. Birmingham 2011 na 800 m)

Jana Velďáková: diaľka (1. Štokholm 2015)

Dmitrij Vaľukevič: trojskok (5. Dauhá 2010 a Gatesheade 2010)

Peter Horák: výška (10. Dauhá 2013)

Iveta Putalová: 400 m (7. Birmingham 2015)

Matúš Bubeník: výška (Londýn 2015)

Jozef Repčík: 800 m (8. Osle 2016)

Marcel Lomnický: kladivo (4. Eugene 2016)