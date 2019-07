Herec známy ako zloduch z hollywoodskych trhákov zomrel: Mŕtvica!

Americký herec Billy Drago navždy odišiel vo veku 73 rokov.

Jeho život vyhasol ešte 24. júna v Los Angeles po komplikáciách spojených s mŕtvicou. Ako pripomína portál Metro, Drago začal s herectvom v sedemdesiatyh rokoch a zahral si vo vyše sto filmoch. Väčšinou sa mu pritom ušla rola záporáka.

Známy bol vďaka stvárneniu gangstra Franka Nittiho v krimitrileri Nedotknuteľní (The Untouchables), kde hrali aj Sean Connery či Kevin Costner. Zahral si tiež vo filmoch Hory majú oči či Delta Force 2, kde hral protivníka Chucka Norrisa a Bledý jazdec, kde zase čelil Clintovi Eastwoodovi, informuje portál ČSFD. Objavil sa aj vo videoklipe Michaela Jacksona k pesni You rock my world.