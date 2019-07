Švédsko chce byť bezfajčiarskou krajinou: Parlament schválil prísny zákon

Ak sa chystáte na dovolenku do Švédska, tak pozor na nový zákon o zákaze fajčenia! Kým od roku 2005 sa nesmelo fajčiť len v baroch a reštauráciách, po novom platí zákaz aj pre väčšinu otvorených verejných priestranstiev!

Zákon bol schválený švédskym parlamentom ešte v decembri minulého roku, no platiť začal až 1. júla. Po novom je tak fajčenie pred barmi, na vlakových a autobusových nástupištiach či futbalových ihriskách zakázané. Zákaz platí aj pre fajčenie v nezastrešených reštauráciách či pred stánkami.

Nové ustanovenia, ktoré vstúpili do platnosti, sa vzťahujú aj na elektronické cigarety. Posledná oficiálna štúdia ukázala, že v roku 2016 fajčilo v tejto severskej krajine jedenásť percent ľudí a približne desať percent si doprialo cigaretu príležitostne. Nový zákon by ich však mal od tohto zdraviu škodlivého zlozvyku úplne odnaučiť. Švédsko sa chce do roku 2025 stať bezfajčiarskou krajinou.

Zákaz aj v Rakúsku