Kocúr, ktorý nemá vo svete páru: Frankie má štyri uši a len jedno oko!

Kocúr, ktorý to v živote nemal ľahké! Frankie, celým menom Frankenkitten, sa narodil so štyrmi ušami, s predkusom a problémami s kĺbmi. Pre infekciu navyše prišiel o oko. Napriek tomu si našiel milujúcu majiteľku, u ktorej je konečne šťastný!

„Frankie sa narodil pod predmestským domom divokej mačke,“ prezradila jeho majiteľka Georgi. „Majitelia domu si ho na chvíľku zobrali domov, aby ho vykŕmili a potom ho dali do útulku. Tam dostal infekciu, pre ktorú mu museli vybrať oko, inak by neprežil. Ja som tam v tom čase pracovala a poverili ma, aby som si ho na týždeň zobrala domov, aby sa spamätal z operácie,“ pokračuje v rozprávaní.

„Už po pár hodinách som vedela, že je to špeciálny kocúr. Je síce drzý, no vždy mu to odpustím, lebo je aj veľmi rozkošný.“ opisuje svojho domáceho maznáčika. Frankie tak konečne našiel domov, v ktorom ho berú takého, aký je, a rozmaznávajú ho.