Vodáci sú zhrození a bezradní: Lodenici Slávie UK hrozí zánik!

Kanoistom Slávie UK Bratislava hrozia vážne existenčné problémy. Tvrdia to predstavitelia jedného z najvýznamnejších kanoistických klubov na Slovensku.

Tí nie sú spokojní s prístupom Fakulty Telesnej výchovy sa športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK). Slávisti tvrdia, že dekan Marián Vanderka im bez relevantných argumentov zvýšil nájomné a v roku 2015 nepodpísal zmluvu, ktorá sa od roku 1968, keď klub vznikol, predlžovala o každé štyri roky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kanoistický klub Slávia UK založili súbežne so zriadením lodenice FTVŠ na lodi Liptov v Bratislave. Odvtedy udržiavajú oba subjekty rovnaké priestory. Podľa bývalého prezidenta Slovenskej kanoistickej asociácie a jedného zo zakladateľov klubu a terajšieho viceprezidenta Európskej kanoistickej asociácie Miroslava Haviara, fungovala spolupráca 50 rokov bezproblémovo. Klub neplatil žiadne nájomné, ale zabezpečoval údržbu lode a to aj finančne. Dohoda o spolupráci sa s FTVŠ podpisovala každé štyri roky, v roku 2015 ju však už dekan nepodpísal.

Haviar zdôraznil, že v roku 2015 loď zrekonštruovali, 108-tisíc eur stála výmena dna. Ďalšiu položku 21-tisíc eur "zhltla" nová elektroinštalácia a rekonštrukcia nástupného mostíka. Členovia klubu sa prostredníctvom brigádnických prác podieľali na oprave sumou 24.717 eur, a financovali všetky práce. Celkovo vynaložili na záchranu plavidla 46.559 eur. V opačnom prípade by loď zošrotovali. Na jej záchranu prispela aj zbierka, do ktorej prevažne členovia klubu prispeli sumou 31.171 eur. "Fakulta a Slávia po skončení rekonštrukcie spísali záznam o súčinnosti, FTVŠ sa v ňom zaviazala refundovať klubu 24.717 eur a tento príspevok mala zohľadniť v budúcom nájomnom. K tomu však doteraz neprišlo," povedal Haviar.

Informoval že v januári tohto roka Slávisti dostali mail, v ktorom FTVŠ vyzýva na uzavretie zmluvy o nájme v sume 1,5 eura za meter štvorcový. Táto suma je podľa predstaviteľov klubu neobvyklá oproti ostatným priestorom v danej lokalite, ostatné kluby vraj platia UK štvornásobne nižšiu sumu. FTVŠ navyše žiada od Slávie doplatiť nájomné aj za predošlé štyri roky, čo je podľa predstaviteľov klubu protiprávne.

Kanoisti sa s fakultou chcú dohodnúť, ale všetky ich návrhy dekan údajne rázne zamieta. Slávisti odmietli podpísať novú nájomnú zmluvu bez započítania investície pri oprave lode a od FTVŠ dostali výpoveď.

"S nami sa nikto nebaví, všetko sa zmetie zo stola a naopak my dostávame iba ultimáta. Podpíšte, alebo choďte preč. Jednoznačne nás chcú zničiť. Medzitým sa celý problém dostal aj na rektorát. Rektor poveril prorektorku, aby menovala mediátora, ale nikam to neviedlo. Mali sme veľkú schôdzu, kde sme sľúbili, že sa dohodneme, ale vzápätí sme dostali ponuku, ktorá je pre nás neakceptovateľná. My sa nevzpierame nájomnému, ale zákon hovorí, že pre verejnoprávne inštitúcie by to malo byť v obvyklej výške. Všetky ostatné kluby platia za univerzitné pozemky 25 centov, my musíme platiť euro. Ale je tu problém aj s našou investíciou, ktorú uznali a mala sa odpisovať. A zrazu sa vedenie FTVŠ tvári, že to je odpísané tým, že sme tu 50 rokov zadarmo. Náš právnik aj dekanovi povedal, že podľa práva na to nemajú nárok, načo dekan odpovedal, že jeho právo nezaujíma," povedal Haviar.

Športový riaditeľ Slovenskej kanoistiky Filip Petrla však vidí aj iné problémy. "Všetky navrhované nájomné zmluvy od fakulty sú krátkodobé. To je jeden problém. My sa pýtame, prečo s nami majú problém dať nám zmluvu na štyri roky. To dekan môže, má na to právo. Neviem, či majú iný úmysel vysťahovať nás. Aj preto s nimi ideme do tohto sporu a riešiť to možno aj súdnou cestou. Túto loď berieme minimálne ako naše duševné vlastníctvo. Bez nás by tu dávno nebola, staráme sa o ňu. Zvýšené tri išli už do šrotu, my sme jediní chceli tú našu zachrániť a aj sme to urobili. Klub funguje, pracuje s mládežou, vychováva reprezentantov. Fakulta však nič z toho neuznáva a som z toho veľmi smutný. Namiesto toho nám dala ultimátum, aby sme zaplatili, inak sa musíme do 1. októbra vysťahovať. My sme univerzitný klub a fakulta, ktorá sa zaoberá športom, nás má podporovať. Ale oni nevidia dôvod, prečo by tak mali robiť. Namiesto toho nám vyrubia nájomné, ktoré je vo výške skladových priestorov nehnuteľností. To cítime ako veľkú krivdu."

Petrla v klube trénoval aj Martinu Kohlovú, dlhoročnú reprezentantku Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Štartovala na OH 2008 v Pekingu, na OH 2012 v Londýne a aj na OH v roku 2016 v Riu de Janeiro. Je trojnásobná medailistka z MS. "Zdá sa mi to absurdné, čo robí škola. Má lodenicu podporovať, nie ju zničiť. Vidím v tom iné aktivity, ako športové. Z tejto lodenice vzišlo veľmi veľa reprezentantov, je tu veľa detí. Myslím si, že takéto niečo sa má podporovať a nie naopak. Je absurdné, že sa toto vôbec rieši," uzavrela Kohlová.