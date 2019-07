Martina Schindlerová je späť a predstavila nový klip: Tortúra kvôli nakrúcaniu v poli

Martina Schindlerová sa po 7-ročnej odmlke vracia na scénu s novinkou Radšej mi chýbaj. Tá je zároveň prvou skladbou, ku ktorej sama napísala text.

Ako talentovanú 16-ročnú finalistku prvého ročníka SuperStar si ju pamätá každý. Teraz je dvojnásobnou mamou a okrem speváckeho talentu začala pracovať aj na tom autorskom: ,,Skladala som si veci pre seba už dávnejšie, no nemala som v úmysle ich zverejňovať. Priznám sa, že som nechcela, aby ľudia riešili, že je to o mne, o mojom živote. Potom som si však uvedomila, že no a čo," povedala.

Vznik videoklipu komplikovalo počasie. ,,Nakrúcanie bolo veľmi príjemné, aj keď nás trochu potrápilo počasie. Museli sme termín niekoľkokrát prekladať kvôli dažďu. Čakali sme, kým budú všetky maky rozkvitnuté, a zároveň nebude pršať pri východe slnka. Vyslovene sme s celým štábom čakali na správny moment, kedy sme sadli do áut a v noci vycestovali na miesto, kde sme všetko pripravovali, aby sme stihli nakrúcať pri tom správnom rannom šere,” opísala Schindlerová.

Skladbu Radšej mi chýbaj nahrala v Prešove s producentom Randym Gnepom, no spolupracovala pri nej aj s Mirom Jarošom, s ktorým ju spája práve prvý ročník SuperStar. ,,Stretli sme sa s Mirom po rokoch, a rozprávali sme sa, čo kto robí. Ukázala som mu moje pesničky, a zapáčil sa mu môj text. Zoznámil ma s producentom Markom Dannom, s ktorým dali dokopy hudbu k môjmu textu. Všetko sme to sfinalizovali u Randyho a z výsledku sa teším,” prezradila Martina, ktorá má v šuplíku aj niekoľko ďaľších skladieb a textov, ktoré plánuje nahrať.