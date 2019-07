Dievčatko hodilo do mora odkaz vo fľaši: O tri týždne jej prišla odpoveď!

Toto nečakala! Správa vo fľaši, ktorú hodila do mora pri španielskom pobreží, priplávala až do Ruska.

Taylor Powell (4) z Anglicka bola prešťastná, keď na svoj odkaz vo fľaši dostala reakciu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dievčatko hodilo fľašu s odkazom cez palubu lode 19. mája počas rodinnej plavby ľoďou neďaleko Barcelony. "Ak nájdete tento odkaz, prosím, odpovedzte mi s menom, krajinou, odkiaľ pochádzate a priložte aj vašu fotku," odkázala nálezcovi prostredníctvom papierika. Ten sa našiel! A dokonca sa aj ozval po troch týždňoch, keď otec Taylor dostal správu, že fľaša docestovala až do Ruska.

Nálezcami boli Alex a Sasha z Moskvy, ktorí poslali na uvedenú adresu fotografiu správy z fľaše. Povedali, že ju našli v rieke v Moskve. Fľaša zrejme cestovala okolo Portugalska, Biskajského zálivu západne od Írska a potom prešla okolo Shetlandských ostrovov, cez Severné more až do Baltského mora, cez ktoré sa dostala až do Ruska, píše telegraph.co.uk.

"Keď som povedal Taylor, že niekto na správu odpovedal, jej tvár sa úplne rozžiarila. Bola taká šťastná," vyjadril sa otec dievčatka. Neuveriteľné!