Učiteľka zavesila svoje povolanie na klinec: Dôvody, pre ktoré to urobila, sú hitom

Na to, aby ste dali výpoveď v práci, potrebujete odvahu. Aby ste nadobro skončili so svojou profesiou, to už chce vážne dôvody.

Jessica Gentry (34) z Virgínie v USA pracovala 12 rokov ako učiteľka materskej školy. Rozhodla sa však, že skončí s učiteľstvom nadobro a svoje pohnútky vysvetlila na Facebooku v rozsiahlom príspevku. Ten za necelé dva týždne dosiahol 265-tisíc reakcií a vyše 200-tisíc zdieľaní. "Myslím, že pre ľudí je jednoduchšie veriť, že som opustila školstvo kvôli mizernému platu. Dovoľte mi, aby som vám povedala, prečo tí, ktorí majú pre učenie vášeň, opúšťajú svoje povolanie. Stará výhovorka typu - "Deti sa zmenili." Nie. Deti sú deti. Výchova a spoločnosť sa zmenili a deti sú len ich nevinné obete. Rodičia pracujú celé dni, nechávajú deti v nestabilnej výchove, médiá majú strašný vplyv a my sa vyhovárame na to, že deti sa zmenili? Čo sme od nich očakávali? Deti sa správajú nevhodne v prostredí, v ktorom sa cítia najbezpečnejšie. Testujú ho, lebo vedia, že pozná ich chyby a ich správanie. "Dobre vychované deti" majú záchvaty hnevu doma, pretože tam sa cítia v bezpečí. Tie, ktoré majú záchvaty v škole, sa doma necítia bezpečne. Naše triedy sú pre nich prvým miestom, kde počuli "nie", spoznali hranice a lásku prostredníctvom úcty. Uprostred tohto všetkého, našou reakciou je, že musíme byť školami 21. storočia a dbať na technológiu. Takže zabudnite na základy budovania vzťahov a na učenie. Deti nevedia čítať sociálne podnety a správať sa primerane v sociálnom prostredí, ale poďme na nich hodiť viac technológií, pretože to vyzerá dobre na našich webových stránkach. Namiesto toho, aby mali rodičia svoj podiel zodpovednosti a boli našimi skutočnými partnermi, my sme prijali postoj zákazníckych služieb. Mala som rodičov, ktorí mi dokonca zakazovali hovoriť ich deťom nie. Moje duševné a fyzické zdravie bolo každý deň v ohrození. Vedela som, že vaše deti si zaslúžia a potrebujú viac, ako dostávajú. Sedela som na jednom stretnutí za druhým, prosila o podporu. Sledovala som, ako deti prichádzali do triedy, v špinavom oblečení, doma chaos a vedela som, že potrebujú viac, než im môžem dať. Uvedomila som si, že ich nemôžem všetky zachrániť. Preto som sa rozhodla odísť. Nie kvôli lepším peniazom. Rozhodla som sa začať s mojím dieťaťom doma. Verím, že tam sa to začína.