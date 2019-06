Hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiang: Zneužitý na sexzoznamke

Spravili si profil s jeho menom! Herec Marek Fašiang (33) je v poslednom čase na roztrhanie, keď si v seriáli Oteckovia získal priazeň mnohých divákov.

Najmä ženy sa na tatuša Tomáša nevedia vynadívať, čo nedávno zneužil neznámy človek. Ten si stiahol fotky sympatického herca a potom ich použil na to, aby si vytvoril profil na sexzoznamke s jeho menom! Čo na to hovorí umelec a ako bude celú záležitosť riešiť?

Fašiangova hviezda sa rozsvietila po tom, ako prijal od televízie Markíza postavu veterinára Tomáša v seriáli Oteckovia. Z Mareka sa stal doslova cez noc nový sexsymbol. Práve jeho atraktívny vzhľad a dobré meno sú teda zárukou ženskej pozornosti, čo niekto zneužil. Nedávno sa totiž v mobilnej aplikácii, ktorá slúži ako sexzoznamka objavil profil s jeho menom a fotkami, a tak nás zaujímalo, či o tom niečo tuší.

„Nie, vôbec o tom neviem. Asi len pred týždňom som zistil, čo to je za aplikáciu a na čo slúži,“ vysvetlil Novému Času herec, ktorý bol z celej situácie rozčarovaný. „Bohužiaľ, keď je moja fotka voľne dostupná na internete, tak som s tým aj rátal. Je to niečo podobné ako iné sociálne siete, kde mám asi desať falošných profilov,“ prezradil nám seriálový tatušo Tomáš.

Tomu však jeho falošný profil nie je ľahostajný a ako dodal, celú situáciu mieni riešiť ďalej. „Zaráža ma však a je zvláštne, že si daná aplikácia tieto fotky a profily neoveruje. Určite to nahlásim, aby to zrušili,“ povedal nám Marek. Ten však nie je jedinou známou osobnosťou, ktorej snímky zneužili. Len nedávno sa na rovnakej aplikácii objavila aj fotka speváčky Celeste Buckingham.

Spokojne zadaný

O tom, že by spomínaný profil založil samotný herec, vraj nemôže byť ani reč. Fašiang je totiž už viac ako rok šťastne zadaný s mladou modelkou Terezou (20). „Nie, nie je to moja práca. Takým veciam sa vyhýbam. Myslím si, že aj priateľka by bola prekvapená, keby ma našla na nejakej sexzoznamke,“ obhajoval sa Fašiang. S Bizíkovou sa pritom začal stretávať krátko po tom, ako jeho hviezda vyskočila na vrchol v Oteckoch, a nakrúcanie malo byť aj miestom, kde sa párik zoznámil.

Tereza totiž robila komparz a tam padla Marekovi do oka. Ako prvý o ich vzťahu pritom informoval Nový Čas, keď hrdličky nafotil náš fotograf pri stretnutí na letisku, kde si plavovláska pre svojho priateľa prišla. A práve kvôli Fašiangovi ukončila dlhoročný vzťah s priateľom. Ako sa teda zdá, v kráske našiel Marek všetko, čo hľadal.