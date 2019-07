Nehnuteľnosť exmarkizáka Karáska kúpil jeho syn Ľubomír: V dome ho nechcú ani vidieť!

Bývalá hviezda Markízy Ľubomír Karásek (61) to v posledných rokoch nemal ľahké. Vážna dopravná nehoda, zdravotné a rodinné problémy, finančná kríza či strata strechy nad hlavou.

To všetko ovplyvnilo jeho osud a moderátor sa tak celkom vytratil z televíznych obrazoviek. V súkromí ho však čakal boj o bývanie, ktorý napokon prehral a prišiel o dom, v ktorom žil so svojou rodinou. Podľa informácií Nového Času nehnuteľnosť má prekvapujúco nového majiteľa. Nie je ním nik iný než jeho vlastný syn. Pre Ľubomíra by v ňom však paradoxne už viac nemalo byť miesto! Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Karásek patril pred dvadsiatimi rokmi medzi popredných slovenských moderátorov. Všetko však zmenila nešťastná autonehoda z 12. februára 2005, po ktorej sa takmer rok musel znova učiť chodiť, rozprávať, čítať či písať. Komplikácie sa podlomeným zdravím zďaleka neskončili. O tri roky neskôr sa mu prihodila ďalšia havária, no tentoraz s trocha menšími následkami. V roku 2012 si pre finančnú krízu Karásek nemohol dovoliť splácať svoj dom v Siladiciach, a tak mu pomoc ponúkol bývalý šéf Markízy Pavol Rusko.

Časom však ekonomické problémy postretli aj jeho a nehnuteľnosť odkúpila realitná kancelária, ktorá tam nechala Karáska s rodinou bývať za nájomné. Zdá sa však, že situácia sa odstupom času zmenila a vyzerá to tak, že dom s pozemkom je predsa len zachránený - a v dobrých rukách. Na základe výpisu z katastra nehnuteľností je aktuálnym vlastníkom syn bývalého moderátora Ľubomír. Na výpise svieti aj záložné právo, čo znamená, že na nehnuteľnosť si vzal hypotéku z banky.

Stalo sa tak na jeseň 2016. Novému Času sa podarilo zistiť, že niekdajšia televízna hviezda v dome už dlho nebýva, čo potvrdili aj susedia. „Nechcem s ním už mať nič spoločné, päť rokov tu už nebýva,“ povedala na Karáskovu adresu jeho bývalá svokra, ktorá aj podľa miestnych obyvateľov nemá so svojím exzaťom dobrý vzťah.