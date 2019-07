Bývalý brankár Slovana blízko nového kontraktu: Návrat do známeho prostredia

Bývalý brankár Slovana Bratislava Jakub Štépánek (33) je blízko nového kontraktu. Podľa iSport.cz posilní český gólman Dynamo Pardubice.

Štěpánek ukončil kontrakt s Bratislavčani potom, čo sa klub neprihlásil do ďalšej sezóny v KHL a prevalili sa obrovské dlhy.

Bývalý český reprezentant sa v klube ocitol už v sezóne 2016/2017, ale prišiel v rozbehnutej súťaži vo chvíli, keď hľadal angažmán v cudzine. Vydržal len osem zápasov. Teraz má byť všetko inak, keď sa s Dynamom dohodne, mal by ostať celú sezónu. Neprišiel by do neznámeho prostredia, navyše už skôr sa Pardubice dohodli s trénerom brankárov Pavlom Rybárom, ktorého pozná zo Slovana.