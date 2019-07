Jozef sa vybral na bicykli do mesta, po chvíli si myslel, že ho klame zrak: Preboha, ako sa sem dostala?

Existujú veci, ktoré by ste v nedeľu ráno počas cesty na bicykli nečakali. V horúčavách, aké prevládajú v hlavnom meste, je niekedy zázrakom stretnúť človeka, nieto ešte zatúlané zviera!

Keď sa čitateľ Jozef vybral v nedeľu ráno von na bicykli, nečakal, že sa stretne s niečím neobvyklým. O to väčšie bolo jeho prekvapenie. "Dnes ráno, aby som sa vyhol horúčave, som išiel na bicykel o niečo skôr. Na Prístavnom moste, po tom, čo som sa vyštveral na príjemnejšiu plošinu, som v koľajisku uvidel KOZU, obyčajnú bielu KOZU," napísal do redakcie prekvapený čitateľ.

Hoci bol kúsok od nej, pomôcť jej nedokázal. Zavolal preto mestskú políciu, no ani tam nepochodil. Kozu sa teda rozhodol ratovať on sám, no kým k tomu došlo, situácia sa vyriešila ako zázrakom sama. "Našťastie to skončilo happyendom. Vlak nešiel, takže k zrážke nedošlo a kozu som stratil z dohľadu na rázcestí železničného mosta a vjazdu na Dunajskú hrádzu," uzatvára Jozef.