Keď sa Marek vynoril z vody, nestačil sa čudovať: Vyčerpané stvorenie si to namierilo rovno do jeho ruksaku

Nepríjemné horúčavy v posledných dňoch zmohli aj tých najmenších. Vďaka duchaprítomnosti ľudí z okolia majú ich život ohrozujúce stavy šťastný koniec.

V dňoch, keď teplomery ukazovali neúnosné teploty, zvolil únik k ľúďom aj vyčerpaný ježko. Na Zlatých Pieskoch sa skryl pred horúčavou rekreantom do ruksaku počas kúpania.

"Extrémne horúčavy majú za následok aj extrémne netradičné správanie zvierat. Jež sa nám schoval do ruksaku pred slnkom a zrejme bol aj smädný," opisuje situáciu čitateľ Marek. Rekreanti ho následne odniesli do lesíka v areáli a do starej plechovky mu naliali vodu.