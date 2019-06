Juraj Sagan žartuje na adresu svojho brata: Petrovi zostali majstrovstvá sveta

Tisícky ľudí očakávali v nedeľu popoludní pod páliacim slnkom v Trnave ďalšiu korunováciu Petra Sagana za majstra Slovenska v cyklistike.

Sagan sa napokon radoval z víťazstva, ale Petrov starší brat Juraj. Bol jediný Slovák v šestici v úniku, ktorá si to v závere 187 km dlhej trate rozdala o českého a slovenského majstra. Ten slovenský vlastne ani nemal súpera, keďže Saganovi krajania prišli do cieľa s odstupom vyše jeden a pol minúty.

"Dvakrát sme sa pokúsili o únik. Prvýkrát to bratovi nevydalo v zákrute, keď sme čakali na Erika Bašku. Keď sme to skúsil druhýkrát, zostalo nás len pätnásť. Vtedy sa nám podarilo vo štvorici pripojiť k vedúcej trojici. Tým, že som tam bol jediný Slovák, mal som to o čosi ľahšie," skonštatoval Juraj Sagan po treťom triumfe na domácom šampionáte v kariére.

Tridsaťročný pretekár tímu Bora-Hansgrohe nadviazal na svoje víťazstvá z rokov 2016, 2017 a ďalších dvanásť mesiacov bude nosiť slovenskú trikolóru na drese. Prvýkrát to bude 4. augusta na jednorazových pretekoch Prudential RideLondon-Surrey Classic v Londýne, keďže sa nedostal do nominácie na Tour de France. "Určite poteší, že som majster Slovenska. Petrovi zostali majstrovstvá sveta, aby sa posnažil," vtipkoval Juraj Sagan.

Teší sa nielen zo slovenského titulu, ale aj z toho, že bez ujmy prežil nedeľňajšiu trnavskú páľavu. Teplomer popoludní vystúpil v tieni až tri dieliky nad tridsiatku. "Som rád, že nebolo ešte teplejšie. V závere som mal toho dosť. Ak by Česi ´cukli´ v poslednej zákrute a začali taktizovať, tak by som ich možno ´preletel´. Nestalo sa. Nebola to taktika, že to takto dopadlo. Keď sme mali náskok 3 - 4 minúty a videl som, že v pelotóne nie je veľká aktivita, tušil som, že to môže vyjsť. V pelotóne som mal brata Petra aj Erika Bašku. Čo môže byť lepšie, ako keď vám kryje chrbát viacnásobný majster sveta?," pochválil víťaz podporu od slávnejšieho brata.

Športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach rovnako nemal dôvod na nespokojnosť. To, že nezvíťazil Peter Sagan, ale jeho brat, bral ako normálny výsledok vývoja majstrovských pretekov. "Boli to akčné preteky najmä v prvých 60 km, ale tak sme to chceli. Čo sa týka Petra Sagana, urobil veľa práce pre tímových kolegov. Ukázal, že rád pomôže aj ostatným, má nielen srdce víťaza. Sme spokojní, ako to celé dopadlo. Keď sa Jurajovi Saganovi podarilo odskočiť s Čechmi dopredu, boli sme spokojní. Potom sme to už len kontrolovali. Nakoniec bolo z toho vďaka Erikovi Baškovi prvé aj druhé miesto ako každý rok, takže veľmi pekný výsledok," skonštatoval Ján Valach.

Strieborný Erik Baška v záverečnom špurte skupiny, ktorá prišla do cieľa vyše jeden a pol minúty za najlepšími, profitoval práve aj z pomoci tímového kolegu Petra Sagana. Ten skončil napokon zo Slovákov až ako štvrtý najlepší. "Keď sa dostala do úniku pomerne silná skupina, nikto nechcel pracovať na jej stíhaní, preto sme vedeli, že im to vydrží až do cieľa. Myslím si, že sme to mali všetko pod kontrolou. Peťo mi na konci povedal, že mu nejde o pódium a pomôže mi v záverečnom šprinte. Som rád, že to takto dopadlo," uviedol Baška.