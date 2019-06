Ponocovanie zvyšuje riziko rakoviny prsníka: Dôležitou prevenciou je hormón melatonín

Hormón melatonín riadi v tele veľa pochodov. Pre laickú verejnosť je väčšinou známy ako hormón spánku, pretože sa vylučuje so stmievaním a programuje telo do fázy odpočinku.

K narušeniu produkcie melatonínu dochádza napríklad ponocovaním. Či už prácou na zmeny alebo tým, že je človek skôr 'sova', narušenie produkcie melatonínu môže mať zhubné následky. Dôjde k rozladeniu biorytmu a zvýši sa aj riziko rakoviny prsníka.

Ženy, ale aj muži, ktorí vstávajú za svitania a chodia spať skoro večer, na ktorých nepôsobí v neskorých nočných hodinách umelé osvetlenie, sú ohrození rakovinou prsníka o niečo menej ako tzv. sovy. Tak sa označujú ľudia, ktorí si radi pospia dopoludnia, ale spať odchádzajú až okolo polnoci, či po nej. Takto trávia večer s umelým osvetlením a majú v tele menej melatonínu. Práve tento hormón sa javí ako prevencia rakoviny prsníka.

"Náš výskum poskytuje dôkazy, že medzi chronotypom človeka a rizikom rakoviny prsníka existuje kauzálny vzťah," tvrdí profesorka Caroline Reltonová z University of Bristol. Tento vzťah je však pomerne slabý, takže absolútne riziko ochorenia kvôli ponocovania zostáva pomerne nízke.

Do jej výskumu bolo zahrnutých štyristo tisíc žien. Tie boli rozdelené do dvoch chronotypov podľa toho, v koľko hodín zaspávali a v koľko vstávali. Tzv. škovránky vstávajú skoro ráno a zaspávajú pred desiatou večer. Sovy vstávajú až okolo poludnia, a do postele chodia okolo polnoci.

Onkológovia pritom v minulosti preukázali, že ponocovanie a práca na zmeny zvyšuje riziko tiež iných typov rakoviny. Narušenie biorytmu a spánkového režimu, pri ktorom vzniká silný stres, vyvoláva v tele vysokú mieru zápalov.