Detaily dramatickej záchrany dcérky fitnesáka Šmahela: Zranené zdravotníčky najskôr ratovali bábätko!

Chvíle strachu a obáv! Fitnesák Martin Šmahel (36) sa stal druhýkrát otcom, keď mu minulý týždeň priateľka Beáta porodila dcérku Emku.

Bábätko sa však samo vypýtalo na svet už v 26. týždni, no bojovalo o prežitie ako levica. Obrovský šok prišiel v piatok, keď mala sanitka pri prevoze Emky v inkubátore nehodu. Celá posádka utrpela zranenia a dievčatko museli oživovať. V tej chvíli rozhodovali doslova sekundy, aby ho zachránili.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V osudný deň išla sanitka so Šmahelovou Emkou v inkubátore do inej nemocnice, keď sa stala skutočná dráma akoby vystrihnutá z filmu. Pri prechádzaní cez križovatku totiž došlo ku kolízii s iným vozidlom a následne to bolo odrazené do iného vozidla. V tých minútach sa lekárka a sestra, ktoré sprevádzali malé dievčatko pri prevoze, zachovali naozaj obdivuhodne a profesionálne. „Opäť sa ukázalo, že naši zdravotníci patria medzi špičku. Napriek tomu, že obe zdravotníčky, ktoré boli samy zranené, v prvom rade zachraňovali bábätko a viezli ho až k nám do ústavu. Až keď bolo v dobrých rukách, odišli na ošetrenie. Veľmi som na ne hrdý, rovnako, ako aj naši kolegovia,“ povedal Novému Času generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela, kam sanitka s malou Emkou smerovala. Situácia na mieste nehody bola naozaj dramatická. Podľa zdroja Nového Času „to najskôr vyzeralo, že bábätko celý ten silný náraz neprežilo. Malo sa mu zastaviť srdiečko a doktorka musela len 800-gramové dievčatko oživovať“. Zdá sa, že skutočnými hrdinkami sú práve zdravotníčky. „Práve vďaka duchaprítomnosti lekárky malá žije. Už je po operácii a stabilizovaná,“ povedal zdroj.

Myslí pozitívne

Samotný Šmahel o tejto udalosti najprv vôbec netušil. V momente, keď sa to od Nového Času dozvedel, utekal do nemocnice aj s priateľkou Beátou, aby zistili, či je ich princezná v poriadku. „Emka je stabilizovaná,“ povedal nám ešte v piatok Šmahel, ktorý sa snaží myslieť pozitívne. Verí totiž, že ich dcérka, ktorá sa narodila s hmotnosťou iba 800 g, bude aj naďalej bojovať. Jeho milovaná priateľka mala počas tehotenstva problémy a vystriedala hneď niekoľko nemocníc. „Je to siláčka, bojovníčka po mne. Verím jej a myslím si, že má najlepšie šance. U maminy, bohužiaľ, nemala. V plodovom obale bola totiž nejaká trhlina, nemala teda plodovú vodu, a tým pádom jej nič nevytváralo priestor, v ktorom by sa mohla pokojne vyvíjať,“ vysvetlil po pôrode fitnesák.