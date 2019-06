Dramatická nehoda sanitky, ktorá prevážala dcérku Martina Šmahela: Z postupu nemocnice je fitnesák šokovaný!

Smutný scenár ako vystrihnutý z filmu! Len pred dvoma dňami sa fitnesákovi Martinovi Šmahelovi (36) narodila dcérka Emka, ktorú má s priateľkou Beátou.

Princezná však prišla na svet len v 26. týždni tehotenstva, preto ihneď putovala do inkubátora. Podľa informácií Nového Času však v piatok prišlo k hrozivej nehode, keď malú bojovníčku prevážala sanitka, ktorá havarovala.

Bábätko malo utŕžiť rany spôsobené otrasom a museli ho oživovať. Ako sa dozvedel Šmahel túto šokujúcu informáciu a čo sa dialo v osudných minútach?!

Šmahel s priateľkou Beátou prežívajú v posledných dňoch naozaj krušné chvíle. Najprv prišlo k predčasnému pôrodu, keď sa im narodila dcérka Emka, ktorá prišla na svet len v 6. mesiaci, a teraz prežívajú ďalší šok a chvíle strachu! Ich milovanú princeznú totiž včera prevážala sanitka, ktorá mala v doobedňajších hodinách nabúrať do auta.

„Podľa doterajších informácií vodič sanitky jazdil so zapnutým výstražným zvukovým a svetelným znamením. Pri prechádzaní križovatky došlo k zrážke s vozidlom, ktoré bolo pri náraze odrazené do ďalšieho vozidla. Pri nehode sa zranili tri osoby. Vodič a spolujazdec sanitky boli ošetrení na mieste, novorodenec prevážaný v sanitke bol ihneď prevezený do jednej z bratislavských nemocníc,“ potvrdila nám hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lucia Mi­halí­ková.

Boj o život

Práve nešťastný náraz mal spôsobiť dievčatku otrasy, po ktorých museli lekári dokonca bojovať o jeho život. „Dievčatko museli resuscitovať na ARO v Národnom ústave detských chorôb,“ povedal nám zdroj z okolia Šmahela. Malá Emka stále bojovala o život ako levica. „Je v kritickom stave,“ prezradil náš zdroj s tým, že dievčatko je pod neustálym dohľadom doktorov.

„Dvaja zamestnanci Národného ústavu detských chorôb, ktorí boli súčinní pri transporte dieťaťa napriek tomu, že sami utrpeli zranenie, sa v prvom rade postarali o dieťa, ktoré je v súčasnosti v starostlivosti našich lekárov,“ uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kame­nická.

Z postupu nemocnice je šokovaný

Nový Čas ihneď kontaktoval aj čerstvého otecka, no tomu do reči, pochopiteľne, vzhľadom na citlivú vec nebolo. „O ničom neviem, ale hneď utekám do nemocnice, aby som sa dozvedel viac,“ priznal nám ustráchaný Martin, po krátkom čase situáciu objasnil. „Obaja sme prišli za malou, maminu som dnes viezol domov, keď­že ju prepustili. O nehode nám nikto nedal vedieť, len novinári,“ napísal Novému Času fitnesák, ktorý je z postupu kompetentných šokovaný. Po príchode do nemocnice prišla dobrá správa. „Emka je stabilizovaná,“ napísal nám nakoniec Šmahel.