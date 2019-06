Trump na stretnutí lídrov vtipkoval s Putinom: Nemiešajte sa nám do volieb

Trump má s Putinom "veľmi, veľmi dobrý vzťah" a je presvedčený, že "z tohto vzťahu ešte vzíde veľa pozitívnych vecí".

Nemiešajte sa nám do volieb, povedal v piatok americký prezident Donald Trump pred novinármi na summite skupiny G20 v japonskej Osake ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Hoci Rusko sa podľa výsledkov vyšetrovania amerických vyšetrovateľov veľmi intenzívne snažilo ovplyvniť americké prezidentské voľby v roku 2016, americký prezident túto poznámku smerovanú k Putinovi nemyslel vážne, ale sa pri týchto slovách zoširoka usmieval a varovne ukazoval na ruského prezidenta prstom.

Podľa niektorých teórií sa Trump stal prezidentom USA v súčinnosti s Ruskom, viacerí jeho odporcovia dokonca tvrdia, že je ruským agentom. Vyšetrovanie komisie amerického špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera však pre jedno ani druhé tvrdenie nenašlo dôkazy, čo Trump odvtedy používa ako dôkaz, že jeho oponenti ho obviňovali neprávom.

Trump v piatok pred novinármi v Osake vyhlásil, že s Putinom má "veľmi, veľmi dobrý vzťah" a je presvedčený, že "z tohto vzťahu ešte vzíde veľa pozitívnych vecí".

Rusko zasahovanie do amerických volieb vždy odmietalo priznať, v tohtotýždňovom rozhovore pre denník Financial Times (FT) o ňom napríklad Putin hovoril ako o "mýtickom zasahovaní". Trump podľa Putina zvíťazil vo voľbách nie vďaka Rusom, ale preto, že vedel rozpoznať isté zmeny v americkej spoločnosti a vedel ich využiť. Putin v rozhovore pre FT okrem iného pochválil Trumpa za to, ako nekompromisne postupuje proti migrantom smerujúcim do USA z Mexika, a práve v súvislosti s problematikou migrácie vyhlásil, že liberalizmus je podľa neho už prekonaným smerom.

"Liberálne myšlienky predpokladajú, že nič netreba robiť - migranti môžu beztrestne zabíjať, ničiť a znásilňovať, pretože ich práva ako migrantov treba dodržiavať," povedal Putin. "Ale po každom zločine musí nasledovať trest. Liberálny pohľad na svet je už zastaralý. Dostal sa do protikladu so záujmami absolútnej väčšiny obyvateľstva," pokračoval Putin.

Veľmi podobné slová používajú v Európe aj v USA krajne pravicoví politici, pričom pri mnohých z nich, vrátane napríklad francúzskej političky Marine Le Penovej, investigatívni novinári hodnoverne preukázali finančné napojenie na Kremeľ.