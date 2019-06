Peklo slovenských dovolenkárov v Aténach sa vystupňovalo: Na odlet čakali vyše 30 hodín!

Mal to byť hladký návrat z príjemnej dovolenky, miesto toho ich čakal chaos a nekonečné čakanie.

Vyše sto Slovákov uviazlo na letisku v Aténach, odkiaľ mali odletieť ešte vo štvrtok dopoludnia. Stroj, ktorý ich mal odviezť domov, najprv dve hodiny meškal, pre poruchu však vôbec neodletel. Nazúrení boli aj cestujúci v Bratislave, ktorí mali ísť rovnakým lietad­lom do Grécka, čakali však naň márne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Lietadlo spoločnosti Astra Airlines, ktoré malo dovolenkárov vo štvrtok o 10.35 hod. odviezť po dvojhodinovom meškaní do Bratislavy, neodletelo ani po 5 hodinách. „Chodili sme z autobusu do autobusu, a keď sme išli vzlietať, niečo buchlo v motore,“ opisuje chvíle hrôzy Ivan (26) z Handlovej, ktorý bol na dovolenke s manželkou Michaelou (26) a kamarátmi.

Po tom, čo vyše stovka ľudí dostala občerstvenie, im bolo oznámené, že vo štvrtok neodletia a ponúkli im hotel. „Navštívila nás i veľvyslankyňa, ktorá nám povedala, že môžeme odletieť až v sobotu či nedeľu. Keď som to počul, okamžite som bookoval let do Viedne na piatok ráno pre seba, ženu aj kamarátov,“ vraví zdesene s tým, že ich napokon do Viedne letelo v piatok ráno až 28. Zvyšok cestujúcich zostal v pridelenom hoteli neďaleko letiska.

Problém aj v Bratislave

Podobný osud postretol vo štvrtok poobede v Bratislave aj 81 ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa na pobyt v slnečnom Grécku ešte len chystali. Jozef Gálik (51) z Trnavy so snúbenicou čakal na vysnívanú dovolenku tiež. „Odlet sme mali mať štvrtok o 12.55, nakoniec sa čakalo

7 hodín, kým došiel delegát s tým, že poďte na hotel,“ opisuje nahnevane, pričom ich všetkých ubytovali v hoteli pri letisku, odkiaľ však museli odísť nasledujúci deň o dvanástej napoludnie.

„Štvrtkový charterový let dopravcu Astra Airlines z Atén do Bratislavy s plánovaným príletom do BTS o 12.05 hod. je omeškaný z technických dôvodov. Prílet je plánovaný dnes (piatok, pozn. red.) o 22.25 hod.,“ informovala v piatok hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. V čase našej uzávierky tak dovolenkári z Grécka čakali na odlet domov už vyše 30 hodín.

„Oneskorený prílet lietadla z predchádzajúcej destinácie zároveň ovplyvnil aj štvrtkový odlet z Bratislavy do Atén s plánovaným časom odletu o 12.55 hod., bola to jedna rotácia lietadla. Odlet je naplánovaný dnes o 17.00 hod. Letecká spoločnosť poskytla cestujúcim náhrady podľa európskej legislatívy – občerstvenie, hotelové ubytovanie, prepravu z letiska do hotela a späť,“ dodala v piatok Ševčíková.

Aké máte práva pri meškaní lietadla?

2 hodiny a viac

- letecká spoločnosť vám musí poskytnúť jedlo, nápoj a prístup k telefónu a e-mailu

- v nočných hodinách aj ubytovanie a dopravu medzi letiskom a hotelom

3 hodiny a viac

- okrem toho, čo vám patrí už pri 2-hodinovom meškaní, máte za istých okolností aj právo na odškodnenie

- ide o prípady, keď za oneskorenie letu zodpovedá letecká spoločnosť (napr. technická chyba, prekročenie kapacity lietadla)

5 hodín a viac

- ak nenastúpite, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť plnú peňažnú náhradu za let a ďalšie spojenia

- ak ste uviazli medzi dvoma letmi, zaplatí vám cestu na letisko, z ktorého ste odleteli, a poskytne jedlo, pitie

- ak nastúpite, za meškanie môžete žiadať kompenzáciu do 600 €

* na odškodnenie máte nárok ak ide o prípady, keď za oneskorenie letu zodpovedá letecká spoločnosť (napr. technická chyba, prekročenie kapacity lietadla)

Letecká spoločnosť musí konať

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

V prípade zrušenia letu majú cestujúci nárok na náhradu výdavkov, presmerovanie alebo návrat, ako aj nárok na pomoc a právo na odškodnenie. Nárok na odškodnenie vzniká, ak o zrušení letu boli informovaní menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností.