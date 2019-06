TOP 10 voľných hráčov na trhu NHL: Ruské hviezdy, skvelí útočníci i brankári

Už v pondelok 1. júla sa otvorí v zámorskej NHL trh s voľnými hráčmi. Pre rok 2019 je ponuka skutočne šťavnatá, medzi hráčmi sa totiž objavili aj veľké hviezdy NHL.

Voľný je napríklad jeden z najlepších brankárov Sergej Bobrovskij z Columbusu. Dvojnásobný víťaz Vezina Trophy doslova zničil v prvom kole play off najúdernejší tím základnej časti z Tampy Bay. Voľný je ale aj napríklad špičkový kanadský útočník v najlepších rokoch Matt Duchene či najžiadanejší hráč na trhu Artemij Panarin z Columbusu.

Medzi voľnými hráčmi sú však aj slovenskí hokejisti. Kvalifikovanú ponuku nedostal od vedenia Winnipegu útočník Marko Daňo, ktorý sa tak stane neobmedzeným voľným hráčom a bude si hľadať nový angažmán.

Súčasnej kolektívnej zmluvy medzi NHL a hráčskou asociáciou NHLPA je aj dohoda, že voľní hráči (obmedzení aj neobmedzení) môžu rokovať so záujemcami už týždeň pred otvorením trhu. Oficiálne však môžu zmluvy podpísať najskôr 1. júla.

Tento rok je pomerne bohatý zoznam neobmedzených voľných hráčov, teda hokejistov, ktorí môžu rokovať s profiligovými klubmi bez akéhokoľvek obmedzenia. Zo Slovákov sa medzi nimi ocitol okrem Daňa aj Richard Pánik, s ktorým nepredĺžila zmluvu Arizona. Kontrakt v Toronte vypršal obrancovi Martinovi Marinčinovi, po zisku Calderovho pohára s Charlotte Checkers sa snaží reštartovať svoju kariéru v NHL Tomáš Jurčo.

TOP 10 voľných hráčov:

1. Sergej Bobrovskij (30), brankár, Columbus

2. Matt Duchene (28), útočník, Columbus

3. Robin Lehner (27), brankár, NY Islanders

4. Anders Lee (28), útočník, NY Islanders

5. Tyler Myers (29), obranca, Winnipeg

6. Gustav Nyquist (29), útočník, San Jose

7. Artemij Panarin (27), útočník, Columbus

8. Joe Pavelski (34), útočník, San Jose

9. Mats Zuccarello (31), útočník, Dallas

10. Jake Gardiner (28), obranca, Toronto

Slováci v NHL

obmedzení voľní hráči - dostali kvalifikované ponuky:

Patrik Rybár (Detroit)

Peter Cehlárik (Boston)



neobmedzení voľní hráči:

Martin Marinčin (naposledy Toronto)

Richard Pánik (Arizona)

Tomáš Jurčo (Charlotte/AHL)

Marko Daňo (Winnipeg) - nedostal kvalifikovanú ponuku



hráči so zmluvou:

Jaroslav Halák (Boston)

Zdeno Chára (Boston)

Andrej Sekera (Edmonton)

Tomáš Tatar (Montreal)

Christián Jaroš (Ottawa)*

Marián Gáborík (Ottawa) - na listine dlhodobo zranených hráčov

Erik Černák (Tampa Bay)*

Marián Studenič (New Jersey)*

Adam Húska (New York Rangers)*

Pozn.: *-nováčikovská zmluva