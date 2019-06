Silné slová Jána Marosza z OĽaNO na adresu Remišovej: Toto sa dobre počúva

Odídené poslankyne z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) mali a stále majú čo ponúknuť v prospech dobrých riešení v rôznych oblastiach.

Myslí si to poslanec NR SR za OĽaNO Ján Marosz. „Rodinná politika bude naďalej prednosťou Anny Verešovej, starostlivosť o odkázaných a slabých sa bude spájať s menom Sone Gaborčákovej a boj za zlepšenie podmienok zdravotných sestier ostane spojený s Elenou Červeňákovou. Veronika Remišová sa stala aj vďaka systému OĽaNO ´nových tvárí´ v politike profesionálkou, pripravenou byť napríklad aj premiérkou," píše poslanec na Facebooku.



Podľa Marosza sa Verešová i Remišová opätovne na poslaneckých kluboch snažili o rozšírenie pôsobenia hnutia v regiónoch, definovanie pravidiel a organizácie, ako aj o jeho otvorenosť pre viacerých členov. „Ak teda odišli z hnutia, lebo nedostávali dostatočnú odpoveď na tieto požiadavky, neznamená to, že nemakali, nemali šancu sa prekrúžkovať a pod. V tomto názore sa s predsedom Igorom Matovičom nezhodnem. Nepamätám si z rokovania klubov očierňovanie hnutia z ich strany alebo sebavykresľovanie v lepšom svetle zo strany Veroniky Remišovej," dodáva na sociálnej sieti. Verí, že "odídené kolegyne, kdekoľvek skončia, sú zárukou kvalitnej politiky v prospech občanov".



Marosz okrem iného napísal, že predseda OĽaNO Igor Matovič 8. novembra 2017 v médiách uviedol, že politická strana môže byť o to silnejšia, čím viac má lídrov. „Mojím cieľom bolo posunúť Veroniku Remišovú dopredu, pretože je podľa mňa úkaz na slovenskej politickej scéne. Myslím si, že je to budúca premiérka," uviedol vtedy Matovič. Marosz je presvedčený, že napriek odlišným postojom k štýlu robenia politiky Igora Matoviča si svoju poslaneckú prácu odídené poslankyne vykonávali a vykonávajú zodpovedne a vzorne.

„Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla vtedy Veronika Remišová. Pätica poslancov zároveň opúšťa poslanecký klub hnutia a v parlamente budú pôsobiť ako nezaradení.