Remišová sa pridala ku Kiskovi: Otvorene povedala, prečo vstúpila do strany Za ľudí

Veronika Remišová je ďalšou posilou strany Andreja Kisku Za ľudí.

Ten ju vo štvrtok predstavil na tlačovej konferencii v Bratislave. Remišová minulý týždeň oznámila, že ona ani ďalší štyria poslanci NR SR za OĽaNO už za hnutie nebudú v ďalších voľbách kandidovať. Záujem Kisku, aby sa k nemu Remišová pripojila, bol známy už dlhšie. "Potrebujeme prepracovaný program a kvalitný tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať a presadiť potrebné zmeny. Lídrov, ktorí sa nebudú vzájomne hašteriť, ale budú spolupracovať, zamerajú sa na seriózny program a diskusiu s budúcimi partnermi. Potrebujeme konštruktívnu a energickú politiku, s úctou k pravde, s ľuďmi v regiónoch. Preto som sa rozhodla pridať k Andrejovi Kiskovi a tímu špičkových odborníkov v strane Za ľudí. Verím, že táto nová strana prinesie na Slovensko pozitívnu zmenu, po ktorej Slováci tak túžia," povedala Remišová.

Líder strany Andrej Kiska pripomenul, že jednotlivé body z programu strany možno dodržať iba s tímom špičkových odborníkov. Podľa neho je jednou z nich práve Remišová, ktorá to ukázala pri viacerých podozreniach zo zneužívania verejných zdrojov. "Nie je možné, aby sa nám tu celé roky vysmievala mafia. K tomu, aby prišla zmena, potrebujeme zaviesť jasné a zásadné kroky. Každý bod chceme dosiahnuť vďaka špičkovým ľudom a dnes som nesmierne rád, že sa k nášmu tímu pridáva najsilnejší človek v boji proti korupcii - Veronika Remišová. Vieme, ako bojovala proti zneužívaniu fondov či v iných témach. Veronika vitaj medzi nami," povedal Kiska. Exprezident sa dotkol aj expresnej novely o politických stranách, ktorá prešla Národnou radou SR za jeden deň. Podľa Kisku ide o účelový, nedemokratický krok, ktorým chce vládna koalícia skomplikovať situáciu novým politickým subjektom.



"Je absurdné, že po rokoch, čo o tom politici vedeli, koalícia nedokázala zvoliť dostatok kandidátov na post ústavných sudcov. Za to dokázala expresne za 24 hodín pripraviť zásadnú zmenu o financovaní politických strán. Pokladám to za hanbu a výsmech demokracie. Zákon zásadne limituje fungovanie nových strán, ale my sa zastrašiť nedáme, nenecháme sa poraziť. Som presvedčený, že demokratické strany zvíťazia, prevezmú vládu, zodpovednosť a vrátime naspäť Slovensko všetkým ľudom," dodal Kiska. Tiež zopakoval výzvu pre demokratické strany na budúcu spoluprácu, aby skončila na Slovensku vláda strany Smer-SD. Kiska hodnotil aj aktuálny prieskum politických strán, ktorý uskutočnila agentúra Focus, kde strana Za ľudí získala 5,2 percenta. Podľa exprezidenta je potrebné si počkať na jeseň, pretože jeho strana sa stále iba rozbieha.



Veronika Remišová opäť odpovedala aj na otázky, prečo opustila hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). "Ja som o problémoch v hnutí hovorila pred dvoma týždňami a túto kapitolu pokladám za uzatvorenú. Držím exkolegom palce a verím, že budeme konštruktívne v budúcnosti spolupracovať," povedala Remišová.



Andrej Kiska skončil svoj mandát na poste prezidenta 15. júna. Následne 17. júna oficiálne predstavil tím a priority vznikajúcej strany Za ľudí. Pridali sa k nemu napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, bývala poslankyňa NR SR a Európskeho parlamentu Jana Žitňanská či bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek a organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. S Kiskom na vzniku strany spolupracuje aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, primátor Hlohovca Miroslav Kollár či jeho spolupracovníčka z Prezidentského paláca Vladimíra Marcinková. Kiska svoju stranu definuje ako stredovú. Medzi priority strany bude patriť zdravotníctvo, školstvo, ale aj riešenie korupcie, regionálnych rozdielov či sociálne problémy.