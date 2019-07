Nevesta vyhrotila svoj svadobný deň do extrému: Po svojom boku mala až 34 družičiek v bikinách

Vybrať si družičky na svadbu môže byť pre nevestu celkom stresujúca úloha. A prečo nemať po svojom boku úplne všetky kamarátky?

Nevesta z New Orleans sa vydávala na pláži a svoj veľký deň vyhrotila naozaj do extrému. Počas svadby po jej boku stálo neuveriteľných 34 družičiek – 6 sestier a 28 kamarátok, píše portál News.

Casme Carter, ktorá vstúpila do chomúta začiatkom júna na Floride, zverejnila video svojho sprievodu „sestier“ na Instagrame, a to sa stalo okamžite virálnym. K videu pridala aj stručný popis: „Moje družičky sú jednoducho nad vecou!“

Príspevok zobrazuje 34 žien zoradených na pláži na Floride a nevesta Casme sedí pred nimi na piesku v bielych bikinách a so závojom vo vlasoch. „WOW!! To sú všetko družičky?“ prekvapene sa opýtala jedna jej fanúšička na Instagrame. „Wow! Ja ani nemám toľko žien, ktoré by som mala rada! Patrí jej gratulácia!“ ozvala sa ďalšia šokovaná žena. Iní opísali jej jedinečnú fotografiu ako „šialenú“ a „neskutočnú“. „Casme robí všetko vo veľkom štýle. Toto je tím!“ okomentoval fotku ďalší z fanúšikov Casme.

A prečo toľko žien? Casme sa pre CNN vyjadrila, že má veľa priateliek z mentoringu a účasti v skupinách na posilnenie postavenia žien. „Chcela som, aby všetci zažili tú lásku, za ktorú som sa modlila a vždy som po nej túžila. Rovnako som chcela, aby ste boli toho svedkami z prvej ruky,“ povedala Casme.

Jej manžel Gary Carter s tým nemal problém, ale pre istotu sa jej opýtal, či musí prekonať dievčatá s ešte väčším počtom družbov. „Nečakáš, že budem mať tak veľa chlapov, však nie?“ opýtal sa jej. Nakoniec len 12 družičiek kráčalo po boku muža, zatiaľ čo ostatné prechádzali uličkou v šou-štýle, akoby boli na úteku.

Dokonca ani dievčatá nemali tušenie, že ich bude až toľko. Keď to zistili, zostali ako obarené: „Ó môj bože, Casme, to je úžasné!“ S toľkými družičkami si človek predstaví hlavne vysoké náklady najmä za šaty, ale nevesta všetko poňala jednoducho a v nízkej cenovej hladine. Pre Today sa vyjadrila, že od nich nechcela žiadne dary - pre ňu boli tým najväčším darom ony samé.