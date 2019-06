Mama Kušnírovej († 27) pozvala na obed politikov: Dvaja dôležití ľudia tam ale chýbali

Do Matovičovej strany nevstupuje, chce však spájanie opozície. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Zlatica iniciovala spoločný obed opozičných strán, ktoré sa podľa nej musia spojiť proti súčasnej vládnej koalícii.

Do reštaurácie pod bratislavský hrad pozvala Zlatica Kušnírová parlamentné strany SaS, OĽaNO aj KDH, PS/Spolu, SMK aj novú Kiskovu stranu Za ľudí. Lídri PS/Spolu a KDH pozvanie odmietli s tým, že ide podľa nich o Matovičovu akciu a Kušnírovú politik zneužíva vo svoj prospech. Zároveň dementovala špekulácie, ktoré sa objavili v médiách, že vstupuje do Matovičovej strany či na jeho kandidátku do volieb.

„Teraz takto ďaleko neuvažujem. Nerozmýšľala som o takejto alternatíve. Je to môj osobný boj proti špine, ktorá mi zobrala dcéru a zaťa,“ vysvetlila Kušnírová, ale o čom sa rozprávali na obede, nechcela priblížiť.dodala. Viac neprezradil ani šéf liberálov Richard Sulík. „Môj osobný motív bol aj ten, že som chcel spoznať pani Kušnírovú,“ vysvetlil Sulík.