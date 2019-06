Šatan priznal, že ho odstúpenie Rusnáka prekvapilo: Hokejovej legende odkázal jediné

Novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stal Miroslav Šatan.

Rozhodli o tom delegáti stredajšieho Kongresu SZĽH, ktorí ho už v 1. kole tajnej elektronickej voľby podporili nadpolovičnou väčšinou 229 hlasov (69,8 percenta). Zdolaný protikandidát Jaromír Šmátrala dostal 99 hlasov.

Šatan vo funkcii nahradil Martina Kohúta, ktorý viedol zväz od roku 2016. Z ohlásených troch kandidátov sa Dárius Rusnák tesne pred hlasovaním vzdal kandidatúry. Štyridsaťštyriročný Šatan je v poradí ôsmy prezident SZĽH v ére samostatnosti, pred ním v tejto funkcii pôsobili Ján Mitošinka, Viktor Špakovský, Dušan Pašek, Ján Stanovský, Juraj Široký st., Igor Nemeček a Martin Kohút.

Kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002 a držiteľ všetkých štyroch slovenských medailí z MS sa po ukončení hráčskej kariéry vydal na funkcionársku dráhu. Najprv pôsobil ako generálny manažér Tímu Európy na Svetovom pohári 2016, kde podceňovaný výber obsadil senzačné druhé miesto. O rok neskôr prijal funkciu generálneho manažéra slovenských reprezentácií. Na post reprezentačného trénera prilákal Kanaďana Craiga Ramsayho, ktorý viedol národný tím aj na domácich MS 2019. Pred júnovými voľbami sa Šatan po dlhšom zvažovaní napokon rozhodol kandidovať na post prezidenta SZĽH, podporili ho viaceré kluby i dosluhujúci šéf Martin Kohút. "Za tri roky urobil zväz veľmi silným. Môj plán je urobiť silnými aj kluby," zdôraznil Šatan vo svojej prezentácii tesne pred prezidentskou voľbou.

Takisto vyzdvihol potrebu vybudovať hokejové akadémie a vytvorenie atraktívneho prostredia pre rodičov a hráčov, aby z nich po prechode celým hokejovým systémom vyrástli kvalitní ľudia. "Je to pre mňa záväzok na najbližšie trojročné odobie. Takmer 70 percent získaných hlasov beriem ako silný mandát. O svojej kandidatúre som rozhodol pred dvomi-tromi týždňami, nebolo teda veľa času, aby som agitoval a získaval hlasy," uviedol nový šéf SZĽH po svojom zvolení.

Šatan sa krátko pred hlasovaním vzdal kandidatúry do výkonného výboru, kam mohol byť zvolený, ak by prehral so Šmátralom voľbu o post šéfa zväzu. "Nevedel by som si predstaviť pracovať pod takým lídrom," povedal reprezentačný strelecký rekordér. Narážal na Šmátralove sľuby o rozdávaní peňazí klubom zo zisku z nedávnych MS na Slovensku. "Týmto spôsobom by slovenský hokej rýchlo došiel. Finančne by rýchlo narazil. Bola by to cesta naspäť," poznamenal Šatan, ktorého prekvapilo odstúpenie Rusnáka tesne pred voľbami: "Ak mi Daro podá pomocnú ruku, určite ju využijem."

Na najdôležitejšej fáze stredajšieho Kongresu sa zúčastnilo 76 delegátov a mali dokopy k dispozícii 328 hlasov. Na zvolenie v 1. kole bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých prítomných delegátov, teda 165 hlasov. V prípade nezvolenia sa pokračovalo v 2. kole, v ktorom rozhodol väčší počet hlasov.

Okrem volieb prezidenta hlasovali delegáti aj o ďalších členoch volených do orgánov SZĽH vrátane Výkonného výboru a odborných komisií. Už v 1. kole zvolili za nových členov VV SZĽH Michala Handzuša (231 hlasov) a Martina Kohúta (179), ktorí získali potrebnú nadpolovičnú väčšinu. O menách ďalších piatich členov sa rozhodlo v 2. kole. V ňom uspeli medzi prvými Ľudovít Jurínyi, Ladislav Gross a Miroslav Lipovský. Desiati kandidáti sa vzdali. Ďalšie jedno miesto mal isté zástupca športovcov, na ktoré po odstúpení Branka Radivojeviča kandidovali dvaja bývalí reprezentanti Ľubomír Višňovský a Jozef Stümpel. Jedno miesto vo VV má vyhradené nový prezident SZĽH. Nový výkonný výbor zasadne prvýkrát už vo štvrtok 27. júna.

"Beriem to s pokoru, je to veľká zodpovednosť. Som pripravený pomáhať, ako sa len dá. Počas svojho doterajšieho pôsobenia pri slovenskom hokeji som mal možnosť toho veľa spoznať, budem v tom pokračovať," uviedol Handzuš. "Slovenský hokej sa postupne dostáva do poriadku. Teraz bude mať toho správneho lídra. Budeme sa všetci snažiť pracovať tak, aby bol slovenský hokej ešte silnejší," vyhlásil Kohút, na ktorého nadviazal ďalší člen VV SZĽH Ľudovít Jurínyi: "Je to pre mňa veľmi zaväzujúce. Ideme do roboty, čaká nás veľa práce."

Funkčné obdobie šéfa SZĽH i ďalších členov by malo podľa Stanov SZĽH trvať do roku 2022.

Zloženie nového vedenia SZĽH:

Prezident - Miroslav Šatan

Zatiaľ zvolení členovia VV SZĽH - Michal Handzuš, Martin Kohút, Ľudovít Jurínyi, Ladislav Gross, Miroslav Lipovský, Miroslav Šatan (ako prezident SZĽH)