Garajová Schrameková napriek problémom znova zobrala moderovanie Talentu: Pritlačila ju televízia k múru?!

Herečka Lujza Garajová Schrameková (36) sa znova nechala zlákať megaprojektom Česko Slovensko má talent, kde sa objaví druhýkrát ako moderátorka už v ôsmom pokračovaní tejto šou.

V minulosti však Novému Času prezradila, že šou je pre ňu veľmi náročná a vplýva to nepriaznivo aj na jej psychiku. Jej slová vtedy zaisto kompetentným z Koliby neboli po chuti. Po rokoch jej zrušili seriál Naši, kde bola veľkou hviezdou a do peňaženky sa jej sypalo „zlato“ a zdá sa teda, že si to zrejme Lujza kvôli okolnostiam poriadne prerátala a napokon aj rozmyslela.

Garajová sa usadila v televízii JOJ, kde naplno zahviezdila v seriáli Naši, v ktorej pôsobila štyri roky ako manželka a mama troch synov. Napriek veľkému úspechu a obľúbenosti u divákov sa však natáčanie skončilo a ako herečka sama prezradila, obávala sa o to, či si na ňu tvorcovia spomenú aj v ďalších projektoch. Na stole jej však opäť pristála ponuka do talentovej šou a aj napriek problémom, ktoré počas svojho prvého pôsobenia moderátorky potvrdila, ponuku prijala.

V minulosti však tvrdila, že slovo pri rozhodovaní budú mať aj jej manžel a rodina. „Ak to príde, zasadne rodinná rada, spočítam, koľko dní som týmto všetkým trávila a nakoľko to moja rodina ešte zvláda,“ vysvetlila Novému Času brunetka. Dôvodom, pre ktorý nakoniec prácu prijala, môže byť aj to, že po konci seriálu Naši potrebuje dvojnásobná mamička stály príjem do rodinnej kasy a navyše si nechcela pohnevať chlebodarcu, ktorý jej už nejaký ten rok dohadzuje výhodné kšefty.

Podľa informácií Nového Času totiž mala v Našich prísť k mastným honorárom, ktoré teraz nahradila moderovaním talentovej šou, pri ktorej by jej na účet mohlo pristáť od 25 000 - 30 000 eur. „Peniaze neboli to primárne, prečo som na to znova kývla. Išlo o také nostalgické spomienky, ktoré som mala na predošlú sériu. Bolo to náročné a hoci pre mňa osobne boli živé prenosy obrovským stresom, chcela som vyskúšať, či to dám a či som si z minulosti niečo zobrala,“ prezradila nám svoje dôvody herečka.

Informácie, že moderátorská dvojica sa nemení - a ostáva aj naďalej v česko-slovenskom zložení, nám potvrdila aj televízia z Koliby. „Moderátori Lujza Garajová Schrameková a David Gránský vytvorili minulý ročník Česko Slovensko Má Talent skvelú moderátorskú dvojicu. Sme radi, že opäť prijali ponuku účinkovať v talentovej šou,“ potvrdila nám PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková.

Skúška ohňom

Lujzine prvé skúsenosti s moderovaním sa však nezaobišli bez problémov a ako sa zdá, brunetka si už na peripetie, ktoré prežívala, nepamätá. „Určite to bol krst ohňom, chvíľami som si hovorila, či to náhodou nie je pohreb ohňom. Počas prenosu som sem-tam mala chvíľku, keď som mala pocit, toto nie je nič pre mňa,“ priznala nám pred časom herečka, ktorá sa obávala, že megašou sa podpíše aj na jej zdraví. „Uvidím, či sa mi objavia nejaké žalúdočné vredy, čo to vlastne s mojou psychikou a s mojím telom všetko spraví,“ poukázala na odvrátenú stránku projektu Garajová.